Международная специализированная выставка "Автоматизация 2020", где сейчас презентуют новые стеклотекстолитовые платы и другие новинки кабельной промышленности, проходит сейчас в "Экспофоруме".

Несмотря на большое количество экспонатов, участники форума наметили ряд проблем внутри промышленности. По словам сотрудника копании "Аксион" Алексея Бронникова, в настоящее время в стране нет институтов или лабораторий, которые бы создавали материалы для печатных плат, в отличие от советских времен.

"Финансирование выделяется, но ни одна компания не может выдать заказчику экспериментальную плату, так как несет за нее прямую ответственность. Нужны лаборатории, которые сами бы этим занимались. Поэтому инноваций каких-то серьезных пока ждать не стоит. Этот процесс идет очень медленно. Материал для плат в основном импортный. Везем из Германии, но производство у них в Китае. Они контролируют процесс, за качество можно не переживать, но российское качество стеклотекстолита пока не дотягивает до импорта. Хотелось бы развития в этом плане в российской отрасли", — говорит спикер форума в беседе с Nation News.

Еще одним участником выставки стала компания "Промтех", которую на мероприятии представил Вячеслав Мейер.

"У нас производятся кабели, сейчас мы занимаемся разработкой аналогов импортных кабелей. Наши инженеры уже создали различные варианты кабелей для военных целей, но принцип их действия рассказать не могу. Я коммерсант, могу вам их продать. Качество на уровне импорта", — рассказал представитель компании.

Выставка "Автоматизация" проходит с 2000 года. На ней демонстрируются новинки техники, в том числе компьютеры. Некоторые из представленных экспонатов используются в военном деле и обладают аутентичными данными.