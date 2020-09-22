Новинка ассортимента IEK® для металлолотков — вертикальные Т-образные ответвители, позволят организовать отводы кабельной трассы, в том числе с изменением её направления. Аксессуары разработаны с учетом требований и стандартов электротехнического рынка, производятся на высокотехнологичном оборудовании на предприятии IEK GROUP в Ясногорске Тульской области.

Преимущества ответвителей Т-образных IEK®

Поставляются в комплекте с крышкой.

Удобство монтажа с лотком листовым без применения дополнительных соединительных пластин.

Широкий ассортимент — для лотков от 50 до 100 мм по высоте и до 600 мм по ширине.

Удобная кратность упаковки — аксессуары доступны к заказу от 1 шт.

Высокая стойкость к коррозии в исполнении HDZ позволяет использовать их в условиях воздействия агрессивных сред и на открытом воздухе.

Срок службы 20 лет.

Гарантия — 3 года.

Технические характеристики ответвителей Т-образных IEK®

Толщина металла: 0,8 мм.

Толщина цинкового покрытия: до 10 мкм (оцинковка по методу Сендзимира), до 55 мкм (горячий цинк).

Температура эксплуатации: от −60 до +60 °С.

На рынок выводятся новинки: