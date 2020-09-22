Новый ГОСТ Р "Пластикаты ПВХ пониженной пожарной опасности"
22 сентября 2020, 09:30
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Новинка ассортимента IEK® для металлолотков — вертикальные Т-образные ответвители, позволят организовать отводы кабельной трассы, в том числе с изменением её направления. Аксессуары разработаны с учетом требований и стандартов электротехнического рынка, производятся на высокотехнологичном оборудовании на предприятии IEK GROUP в Ясногорске Тульской области.
Преимущества ответвителей Т-образных IEK®
Технические характеристики ответвителей Т-образных IEK®
На рынок выводятся новинки:
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