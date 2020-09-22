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Ответвители Т-образные для металлических лотков IEK® – вертикальные отводы трассы в удобном исполнении

Ответвители Т-образные для металлических лотков IEK® – вертикальные отводы трассы в удобном исполнении

22 сентября 2020, 09:30
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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Новинка ассортимента IEK® для металлолотков — вертикальные Т-образные ответвители, позволят организовать отводы кабельной трассы, в том числе с изменением её направления. Аксессуары разработаны с учетом требований и стандартов электротехнического рынка, производятся на высокотехнологичном оборудовании на предприятии IEK GROUP в Ясногорске Тульской области.

Преимущества ответвителей Т-образных IEK®

  • Поставляются в комплекте с крышкой.
  • Удобство монтажа с лотком листовым без применения дополнительных соединительных пластин.
  • Широкий ассортимент — для лотков от 50 до 100 мм по высоте и до 600 мм по ширине.
  • Удобная кратность упаковки — аксессуары доступны к заказу от 1 шт.
  • Высокая стойкость к коррозии в исполнении HDZ позволяет использовать их в условиях воздействия агрессивных сред и на открытом воздухе.
  • Срок службы 20 лет.
  • Гарантия — 3 года.

Технические характеристики ответвителей Т-образных IEK®

  • Толщина металла: 0,8 мм.
  • Толщина цинкового покрытия: до 10 мкм (оцинковка по методу Сендзимира), до 55 мкм (горячий цинк).
  • Температура эксплуатации: от −60 до +60 °С.

На рынок выводятся новинки:

  • Ответвитель Т-образный вертикальный вниз
  • Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой
  • Ответвитель Т-образный вертикальный вверх
  • Ответвитель Т-образный вертикальный вверх боковой
  • Отвод Т-образный горизонтальный

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