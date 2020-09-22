Правительство Мурманской области до конца 2020 года утвердит программу развития придорожного сервиса с оборудованием объектов инфраструктуры в отдаленных и труднодоступных точках региона. Об этом сообщил журналистам губернатор Мурманской области Андрей Чибис на торжественной церемонии открытия нового автозаправочного комплекса в Североморске.

"До конца текущего года программа развития придорожного сервиса с очень конкретными точками, объектами будет утверждена правительством Мурманской области для того, чтобы этот сервис в течение ближайшего года-двух в области появился. Мы прекрасно знаем, что такого сервиса не хватает, а то, что есть - не отвечает современным требованиям качества. <…> Я коллегам поставил задачу за два года в ключевых точках, где сегодня есть нехватка, чтобы у нас появились подобного рода комплексы [автозаправочные станции с туалетами и кафе], а на части территорий комплексы с мини-отелями, где можно остановиться и переночевать", - сказал Чибис.

Он отметил, что в программу попали три направления: Териберка Кольского района, Умба-Варзуга Терского района и Титовка Печенгского района. Приоритет в этом году будет отдан оборудованию дорожной инфраструктуры по пути в Териберку, поскольку там идет реконструкция грунтовой дороги, а поток туристов в старинное поморское село, получившее популярность после фильма Звягинцева "Левиафан, постепенно возрастает. Объекты сервиса планируют построить на 80-м километре дороги Мурманск-Териберка, там уже установлено цифровое табло, которое будет передавать оперативные сводки погоды.

"Мы обсуждаем, чтобы там помимо табло, мотеля, туалета, кафе, появился еще и заправочный комплекс и стоянка и для автомобилей, и для автобусов. Потому что сейчас, когда вынуждены перекрывать дорогу из-за непогоды, люди просто на обочинах стоят без всяких удобств, мы эту ситуацию должны исправить. Это один из приоритетных проектов, который мы там реализуем", - пояснил глава региона.

По словам губернатора, в настоящее время идут переговоры и обсуждения с участниками рынка, просчитывается пассажиропоток по заявленным трем направлениям, оценивается экономический эффект, не исключено, что компании, взявшиеся за строительство придорожных комплексов сервиса, смогут рассчитывать на государственную поддержку.