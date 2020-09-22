Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представит цифровые решения для регионов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России – 2020», которая пройдет в Нижнем Новгороде 23-25 сентября.



В рамках объединенной экспозиции радиоэлектронного комплекса Ростеха холдинг «Росэлектроника» в режиме реального времени продемонстрирует работу системы промышленного интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT), которая позволяет осуществлять мониторинг технологических процессов на производстве.



Для организации надежной радиосвязи на промышленных объектах холдинг представит новые цифровые DMR-радиостанции. Оборудование устойчиво к воздействию внешних факторов, а также обладает повышенной помехозащищенностью и системой шифрования. Устройства совместимы со всеми существующими гражданскими системами профессиональной мобильной радиосвязи стандарта DMR и могут также использоваться на железнодорожном транспорте, в аграрном секторе, в правоохранительных органах, МЧС, скорой помощи и логистических компаниях.



Впервые в рамках ЦИПР-2020 «Росэлектроника» покажет автоматизированную почтовую станцию для бесконтактной выдачи товаров. Производством комплектующих и конечной сборкой оборудования занимается кооперация предприятий радиоэлектронного комплекса Ростеха.



Также на стенде холдинг представит интеллектуальные приборы учета электроэнергии на базе отечественных электронных компонентов и программного обеспечения. «Умные» счетчики позволяют в автоматическом режиме собирать и передавать показания напрямую в ресурсосберегающие организации. Данные загружаются в мобильное приложение, при помощи которого потребитель может в режиме онлайн контролировать все показатели и платить за потребленные ресурсы.

«Внедрение цифровых решений в городскую экосистему положительно влияет на инвестиционную привлекательность региона, создает комфортную и безопасную городскую среду, а также позволяет повысить эффективность работы промышленных предприятий. В этом году на ЦИПР-2020 мы представляем продукты и решения, которые на сегодняшний день наиболее востребованы рынком для обеспечения комплексной безопасности, цифровизации производств и автоматизации электросетевого комплекса», - рассказали в «Росэлектронике».