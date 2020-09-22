Российско-финский стартап Наноцентра Мордовии — технологическая компания Flexbright Oy выводит на рынок новую технологию антибактериального освещения, которая получила название Lumenasafe. Это решение позволит, в частности, повысить безопасность прилавков в продуктовых магазинах. Возможные области применения также включают другие общественные места и сферу здравоохранения. Центр нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО.

Технология освещения Lumenasafe основана на противомикробном воздействии определенных безопасных длин волн видимого света в сочетании со светоактивными поверхностями. Первое применение конечного продукта, представленное на рынке, — это светящаяся стеклянная панель, которая может стать частью, например, мясных и рыбных прилавков. Стеклянная панель освещает продаваемые продукты, обеспечивая антимикробный эффект, предотвращая появление бактерий и плесени на поверхности продуктов, при этом дезинфицируя окружающую среду. Осветительная система используется в тандеме с фотоактивным поверхностным покрытием, что усиливает антибактериальный эффект.

«Ключевым преимуществом Lumenasafe является то, что мы можем интегрировать специальные светотехнические решения в различные плоскости с целью обеспечения необходимого освещения при одновременном обеззараживании и очищении как поверхностей, так и воздуха. Соответственно, данная технология обеспечивает двойной эффект», — говорит один из разработчиков Lumenasafe, предприниматель и инвестор Юха Рантала.

Дезинфицирующий свет, генерируемый по технологии Lumenasafe, безопасен как для людей, так для окружающей среды и пищевых продуктов. Это также надежный и экологичный вариант: светящаяся поверхность может быть постоянно включена, при этом не требуется использование химических добавок или сменных фильтров. Антибактериальные эффекты света, особенно синего, широко изучены, и технология уже коммерчески доступна во всем мире. Специальная технология осветительной пленки Lumenasafe, которая может быть легко интегрирована в любые поверхности, позволяет использовать эти эффекты в более широких и разнообразных вариантах применения.

Lumenasafe может быть установлена не только в прилавках продуктовых магазинов, но и в буфетах, складских или производственных помещениях, отелях, лифтах и других общественных местах.