Уровень газификации сел Якутии вырастет в 1,5 раза к 2025 году

Уровень газификации Якутии к 2025 году вырастет до 40,8% (на 1 января он составлял 34,3%), при этом в сельской местности он увеличится в полтора раза. Об этом говорится в опубликованном сообщении "Газпрома".

В понедельник власти Якутии и ПАО "Газпром" подписали соглашение по программе развития газоснабжения и газификации республики на 2021-2025 годы. В его рамках планируется газифицировать 21 населенный пункт, прилегающий к газопроводу "Сила Сибири".

"Уровень газификации региона на 1 января 2020 года составил 34,3%. Планируется, что в результате реализации программы на 2021-2025 годы этот показатель будет увеличен до 40,8%. В том числе в сельской местности вырастет в 1,5 раза - до 37,2%", - говорится в сообщении.

Новый документ актуализировал взаимные обязательства по строительству объектов газификации и подготовке потребителей, которые содержатся в ранее подписанной программе на 2016-2025 годы. Согласно новой программе, инвестиции "Газпрома" в 2021-2025 годах предусмотрены в объеме свыше 9 млрд рублей, что в 48 раз превышает уровень вложений в 2016-2020 годах.

"Компания планирует построить от магистрального газопровода "Сила Сибири" шесть газопроводов-отводов общей протяженностью 37 км с газораспределительными станциями. От них будут проложены девять межпоселковых газопроводов общей протяженностью 186 км. В результате будут созданы условия для газификации 21 населенного пункта в Алданском, Ленском, Нерюнгринском и Олекминском районах республики", - уточняется в сообщении. В свою очередь, правительство Якутии обеспечит строительство 320 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 5,1 тыс. домовладений, 58 котельных и предприятий.

По газопроводу "Сила Сибири", запуск которого состоялся в декабре 2019 года, поставляется газ с Чаяндинского месторождения российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. В конце 2022 года по "Силе Сибири" должны начаться поставки с еще одного месторождения, Ковыктинского (крупнейшее на востоке России по запасам газа).

Председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер

© Артем Коротаев/ТАСС