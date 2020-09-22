В Автозаводском районе Тольятти построят школу с бассейном

В квартале №20 Автозаводского района города Тольятти вскоре начнется строительство общеобразовательной школы, сообщает RosTender.info.

Школа сможет принять 1600 учеников. Здание будет включать блок бассейна для спортивно-оздоровительного плавания. Как ожидается, строительство образовательного учреждения завершится в 2022 году.

Администрация Тольятти проводит тендер по выбору подрядчика для строительства здания школы. Их стоимость оценивается в 1 млрд 54 млн рублей. Деньги поступят из бюджетов трех уровней: федерального, областного и городского.

Предложения от строительных организаций-участниц тендера принимают до 30 сентября, в этот же день выберут победителя.

