В Автозаводском районе Тольятти построят школу с бассейном

Новый ГОСТ Р "Пластикаты ПВХ пониженной пожарной опасности"
22 сентября 2020, 15:30
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство
В квартале №20 Автозаводского района города Тольятти вскоре начнется строительство общеобразовательной школы, сообщает RosTender.info.
Школа сможет принять 1600 учеников. Здание будет включать блок бассейна для спортивно-оздоровительного плавания. Как ожидается, строительство образовательного учреждения завершится в 2022 году.
Администрация Тольятти проводит тендер по выбору подрядчика для строительства здания школы. Их стоимость оценивается в 1 млрд 54 млн рублей. Деньги поступят из бюджетов трех уровней: федерального, областного и городского.
Предложения от строительных организаций-участниц тендера принимают до 30 сентября, в этот же день выберут победителя.
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