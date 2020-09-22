Состоялась рабочая встреча Генерального директора «Россетей» Павла Ливинского и Губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Рассмотрен ход реализации пятилетней Программы по реконструкции и развитию электрических сетей региона, рассчитанной до конца 2020 года. На финальном этапе будет завершена реконструкция 97 км электросетей 0,23 кВ в Калининграде с переводом на стандартный класс напряжения 0,4 кВ, а также пяти подстанций 110/15 кВ – «Ладушкин», «Славск», «Полесск», «Озерки» и «Багратионовск».

На энергообъектах устанавливается современное силовое и коммутационное оборудование, внедряются передовые технологии. Мощность центров питания увеличится почти на 60% (в сумме – на 50,8 МВА), что позволит подключить новых потребителей. Информация о параметрах работы подстанций будет передаваться по цифровым каналам в Центр управления сетями «Россети Янтарь» и диспетчерский центр филиала СО ЕЭС Балтийского РДУ. Кроме того, будет реализована возможность дистанционного управления оборудованием.

Программа по реконструкции и развитию электросетей Калининградской области – самая масштабная в стране по набору мероприятий и объему финансирования (более 22,17 млрд рублей). Начиная с 2016 года, построено и реконструировано около 1,5 тыс. км линий электропередачи, возведено и комплексно реконструировано восемь подстанций 110/15 кВ (общая мощность – 346 МВА), в том числе с применением цифровых технологий. Созданы первые в России цифровые районы электрических сетей, успешный опыт масштабируется на всей территории России.

«Россети Янтарь» участвовали в выдаче мощности четырех новых теплоэлектростанций (Прегольской, Талаховской, Маяковской и Приморской), электроснабжении объектов Чемпионата мира по футболу-2018. Подключены к электросетям установки индустриального парка «Черняховск», обеспечено электроснабжение потребителей Куршской косы от энергосистемы региона.

Регион является уникальным примером по темпам внедрения интеллектуальных приборов учета. Уже установлено 108 906 устройств, охвачено 76% точек учета. С 1 июля 2020 года вступил в силу федеральной закон №522-ФЗ, согласно которому вся ответственность за организацию учёта электроэнергии ложится на сетевые компании и гарантирующих поставщиков. Нагрузка на потребителей полностью снимается. С 1 января 2022 года у гарантирующих поставщиков и электросетевых компаний возникает обязанность устанавливать только интеллектуальные приборы учёта.

«Россети» поставили задачу создать в Калининградской области эталонную энергосистему. Приоритет – цифровая трансформация. Уже получены впечатляющие результаты - потери в сетях региона являются одними из самых низких в стране. Реализуются проекты, которые создают условия для социального и экономического развития на 50-60 лет вперед. До конца года завершится реконструкция пяти ключевых центров питания. Благодаря внедрению цифровых решений, вырастет надежность электроснабжения городов и поселков, в которых проживает в общей сложности более 100 тыс. человек», – подчеркнул Павел Ливинский.