В ТОСЭР "Сарапул" появится три новых резидента

Соответствующее решение было принято на правительственной комиссии сегодня, 22 сентября. Все заявки отправятся на согласование в Министерство экономического развития России.

Компания «РоЭлПром» планирует открыть производство электрического оборудования, комплектующих и принадлежностей для транспортных средств. Инвестиции в проект составят порядка 86 млн рублей, проект даст 80 новых рабочих мест. Реализовывать его планируют с 4 квартала 2020 года в течение четырех лет.

«Компания Турмалин» в перспективе намерена запустить производство баллончиков СО2 с 54 рабочими местами. Запланированный объём инвестиций — 83,8 млн рублей до 1 квартала 2022 года.

Сарапульская операционная компания представила инвестиционный проект «Процессинговый центр» с инвестициями в размере 2,9 млн рублей и 26 рабочими местами. Завершить реализацию проекта планируют к 2 кварталу 2026 года.

Отметим, что двое будущих резидентов тесно работали с институтом поддержки инвесторов — Корпорацией развития Удмуртии. Для «РоЭлПром» и Сарапульской операционной компании корпорация подготовила финансовую модель, бизнес-план и помогла с документами для подачи заявки на получение статуса резидента ТОР. Для «Компании Турмалин» сотрудники института поддержки также оказывали консультационные услуги по формированию бизнес-плана и финмодели.

В Удмуртии два города имеют статус территории опережающего социально-экономического развития — это Сарапул и Глазов. Их резидентам предоставляются льготы. Налог на прибыль в федеральный бюджет обнуляется, соответствующие отчисления в региональный бюджет составят не более 5% в течение первых пяти лет с момента первой прибыли, затем ставка не будет превышать 10%. Также обнуляются налоги на землю и имущество, а страховые взносы снижаются до 7,6%.

Подробнее о том, как стать резидентом ТОСЭР «Сарапул» и «Глазов» можно узнать на сайте Корпорации развития Удмуртии по ссылке: madeinudmurtia.ru.