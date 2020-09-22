Депутаты Госсовета Удмуртии во вторник на очередной сессии приняли закон, согласно которому в республике вводятся налоговые послабления для резидентов промышленных парков. Они будут освобождаться, в частности, от транспортного налога, сообщается на сайте республиканского парламента.

"Резиденты промышленных технопарков будут освобождены от уплаты налога в отношении транспортных средств за исключением легковых автомобилей сроком на пять лет. На такой же срок освободят управляющие компании от уплаты налога на имущество, учитываемого на балансе управляющей компании, расположенного на территории промышленных технопарков и используемого для его функционирования", - сказано в сообщении.

Кроме того, налоговые льготы предоставят для участников специальных инвестиционных контрактов (СПИК) на срок действия этого СПИК. Для таких организаций ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет Удмуртской Республики, устанавливается в размере 13,5%. Также участники СПИК освобождаются от уплаты налога на недвижимое имущество организаций в отношении имущества, приобретенного в целях реализации контрактов, в течение всего срока действия контракта.

"Применение мер государственной поддержки в соответствии с законом позволит снизить налоговую нагрузку субъектов инвестиционной деятельности, модернизировать производственные мощности, создать новые рабочие места, что, в свою очередь, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики", - отметили в Госсовете региона.

Фото: udmgossovet.ru