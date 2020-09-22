 
Инвестиции (проекты)

Вложения "Газпрома" в газификацию Хабаровского края вырастут в 3,2 раза

Вложения Газпрома в газификацию Хабаровского края вырастут в 3,2 раза

22 сентября 2020, 11:10
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГАЗИФИКАЦИЯ, ГАЗПРОМ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
166

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период - 2021-2025 годы.

Инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 5,49 млрд рублей - это в 3,2 раза превышает уровень вложений в 2016-2020 годах, говорится в сообщении компании.

Компания планирует строительство 14 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 167,4 км, сооружение 9,3 км газопроводов-отводов и шести газораспределительных станций. Будут созданы условия для газификации 20 населенных пунктов в Амурском, Бикинском, Комсомольском, Ульчском и Хабаровском районах, а также перспективных промышленных потребителей - горно-обогатительного комбината в Нанайском районе и ТЭЦ-4 в Хабаровске.

Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство 276 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 20,6 тыс. домовладений, 23 котельных и предприятий.

"Газпром" и Хабаровский край реализуют программу развития газоснабжения и газификации в 2016-2020 годах. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 19,5%. Планируется, что в результате реализации новой программы показатель будет увеличен до 24%. В том числе в сельской местности вырастет почти в 6,8 раза - до 21,9%.

 

Фото: Вреио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
© Пресс-служба Администрации Хабаровского края/ТАСС

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Уровень газификации сел Якутии вырастет в 1,5 раза к 2025 году
Бурятская ТОР
Инвестиции в экономику Тюменской области составят 323 млрд рублей в 2020 году
Бизнес-парк на 46 тыс. кв. м построят в Бутырском районе Москвы
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно