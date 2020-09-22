Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период - 2021-2025 годы.

Инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 5,49 млрд рублей - это в 3,2 раза превышает уровень вложений в 2016-2020 годах, говорится в сообщении компании.

Компания планирует строительство 14 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 167,4 км, сооружение 9,3 км газопроводов-отводов и шести газораспределительных станций. Будут созданы условия для газификации 20 населенных пунктов в Амурском, Бикинском, Комсомольском, Ульчском и Хабаровском районах, а также перспективных промышленных потребителей - горно-обогатительного комбината в Нанайском районе и ТЭЦ-4 в Хабаровске.

Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство 276 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 20,6 тыс. домовладений, 23 котельных и предприятий.

"Газпром" и Хабаровский край реализуют программу развития газоснабжения и газификации в 2016-2020 годах. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 19,5%. Планируется, что в результате реализации новой программы показатель будет увеличен до 24%. В том числе в сельской местности вырастет почти в 6,8 раза - до 21,9%.

Фото: Вреио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев

© Пресс-служба Администрации Хабаровского края/ТАСС