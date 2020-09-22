⁠Начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления воронежского филиала «Россети Центр» Александр Галицкий принял участие во II Международной научно-практической конференции «Альтернативная и интеллектуальная энергетика». Конференция, организованная Воронежским государственным техническим университетом, проходила в формате видеоконференцсвязи и объединила специалистов и ученых в области энергетики из семи стран. Было заслушано 55 докладов, часть которых была посвящена актуальным вопросам электроэнергетики, а также применяемым новейшим технологиям в отрасли.

Александр Галицкий представил аудитории доклад на тему «Цифровая трансформация электросетевого комплекса (ЭСК)», где подробно осветил процесс перехода от классических технологий автоматизации сети к новейшим технологиям программы цифровой трансформации в компании «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Доклад сопровождался презентацией проектов, реализованных в рамках первого этапа концепции цифровой трансформации ЭСК: «Цифровая подстанция» на примере ПС 110 кВ Спутник (Воронежэнерго), ПС 35 кВ Никольское (Белгородэнерго), ПС 35 кВ Мираторг (Тулэнерго); «Цифровой район электрических сетей» (проект реализуется во всех регионах присутствия компании); «Центр управления сетями» и «Городской диспетчерский пункт».

В рамках пилотирования в филиалах компании поэтапно внедряются также проекты «Цифровой электромонтер», система накопления электроэнергии, автоматизированная диагностика воздушных линий с помощью беспилотных летательных аппаратов, программный метод выявления неучтенных объемов потребления электроэнергии, программно-аппаратный комплекс управления здоровьем персонала.

Несмотря на то, что первый этап цифровизации электросетей рассчитан на пять лет, за первые два года реализовано более трети намеченных мероприятий. В перспективе технологии, доказавшие свою эффективность, будут тиражированы во всех филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Доклад о цифровой трансформации электросетевого комплекса вызвал живейших интерес у аудитории, среди которой были не только представители научного сообщества, но и студенты старших курсов и аспиранты по специальностям, связанным с электроэнергетикой.

«Популяризация в вузовской среде концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса, несомненно, повышает интерес к профессии энергетика, - отметил директор филиала Воронежэнерго Вячеслав Антонов. - Участие в подобных мероприятиях позволяет специалистам получить наглядное представление о том, в каких именно областях их знания сегодня наиболее востребованы».