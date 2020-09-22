Группой «Россети Северный Кавказ» (филиалы и управляемые общества) в качестве гарантирующего поставщика второй месяц подряд в полном объеме исполнены обязательства перед производителями энергии.

Гарантирующие поставщики Чеченской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Республики Северная Осетия-Алания, Республики Ингушетия и Республики Дагестан в августе текущего года на 100 % произвели платежи на ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности). Также северокавказской «дочкой» «Россетей» полностью осуществлены авансовые расчеты в сентябре в соответствии с правилами оптового рынка электроэнергии и мощности.



Напомним, в начале 2020 года группой «Россети» и генерирующими компаниями в согласовании с Ассоциацией «Совет рынка» подписан Меморандум о стабилизации отношений.