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"Россети Северный Кавказ" в августе полностью исполнили обязательства на ОРЭМ

Группой «Россети Северный Кавказ» (филиалы и управляемые общества) в качестве гарантирующего поставщика второй месяц подряд в полном объеме исполнены обязательства перед производителями энергии.

Гарантирующие поставщики Чеченской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Республики Северная Осетия-Алания, Республики Ингушетия и Республики Дагестан в августе текущего года на 100 % произвели платежи на ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности). Также северокавказской «дочкой» «Россетей» полностью осуществлены авансовые расчеты в сентябре в соответствии с правилами оптового рынка электроэнергии и мощности.

Напомним, в начале 2020 года группой «Россети» и генерирующими компаниями в согласовании с Ассоциацией «Совет рынка» подписан Меморандум о стабилизации отношений.

«Северный Кавказ исторически считался самым проблемным должником на ОРЭМ. Благодаря важнейшему документу, подписанному в этом году госхолдингом «Россети» и генераторами, взят курс на стабилизацию отношений между сбытами и генерирующими компаниями. С июля платежи производителям ресурса со стороны гарантирующих поставщиков указанных регионов производятся на уровне 100%», - отметил генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

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Компания: Россети Северный Кавказ

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