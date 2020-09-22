В 2020 году Юго-Западный филиал «Россети Кубань» принял на баланс 37 энергообъектов, ранее принадлежавших садовым некоммерческим товариществам и физическим лицам в Новороссийске, Анапе и Геленджике. Передача объектов энергетики произошла из-за отсутствия возможности их должного технического обслуживания прежними собственниками.

В числе присоединенных энергообъектов – 9 комплектных трансформаторных подстанций, 27 линий электропередачи различного класса напряжения общей протяженностью более 15 километров и одна кабельная линия.

Отметим, что Юго-Западные электрические сети проводят активную работу по консолидации сетей, расположенных в зоне ответственности филиала. Предприятие принимает на баланс энергообъекты, которые числятся за организациями и частными лицами, неспособными обеспечить их качественное обслуживание и ремонт.

Одно из главных преимуществ консолидации – возможность установки единых тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение. Это позволяет не только создать условия для развития энергетического комплекса Черноморского побережья, но и делает процедуру подключения потребителей к сети простой и прозрачной. В результате существенно повышается уровень жизнибытовых абонентов, а также темпы развития малого и среднего предпринимательства.

В 2019 году Юго-Западный филиал «Россети Кубань» принял на баланс 58 объектов электросетевого хозяйства в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Абинском и Крымском районах Краснодарского края. Это 14 трансформаторных подстанций, 42 линии электропередачи различного класса напряжения общей протяженностью более 14 км и другие объекты. Все они принадлежали организациям и частным лицам, неспособным обеспечить их качественную эксплуатацию.

Кроме того, в 2019 году Юго-Западный филиал «Россети Кубань» принял в пользование 7 объектов бесхозяйного электросетевого имущества в Новороссийском и Геленджикском районах Краснодарского края, а именно 4 трансформаторные подстанции, 3 линии электропередачи различного класса напряжения общей протяженностью более 11 км.

Консолидация бесхозяйных электросетевых активов проводится в соответствии с действующим законодательством (ст. 225, 226 и 234 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»). Цель консолидации: навести порядок в энергетической отрасли.