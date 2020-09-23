 
Цифровая революция

Липецкэнерго приняло участие в городском бизнес-форуме "Время атлантов"

Липецкэнерго приняло участие в городском бизнес-форуме Время атлантов

23 сентября 2020, 14:15
Рубрика: Цифровая революция
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, ЛИПЕЦКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты липецкого филиала «Россети Центр» познакомились с цифровыми разработками крупных российских компаний и обсудили роль инноваций в развитии экономики и промышленности региона.

Мероприятие, организованное областной и городской администрациями совместно с центром развития предпринимательства «Мой бизнес», собрало на главной открытой площадке города – Липецком городище порядка 800 участников. Ведущие предприниматели и бизнес-эксперты  поделились опытом цифровых разработок и бизнес-идей на базе трех интерактивных площадок – «Туристический регион», «Smart-город» и «Производство. Инновации. Экспорт».

Наибольший интерес специалистов Липецкэнерго вызвала экспозиция, посвященная промышленности и производству. Здесь энергетикам представили умных роботов российского инновационного центра и рассказали о возможностях оптимизации производственных процессов с помощью внедрения  робототехники. 

«Формат данного мероприятия позволяет не только познакомиться с самым современным оборудованием и цифровыми технологиями, представленными на российском рынке, но и обсудить с представителями власти и бизнес-сообщества общие векторы развития региона благодаря цифровой трансформации важнейших сфер деятельности региона», - поделился впечатлениями от участия в форуме начальник отдела закупочной деятельности филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Никита Бронников.⁠

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