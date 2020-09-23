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"Мособлэнерго" подключило 16 социально значимых объектов в Подмосковье

Мособлэнерго подключило 16 социально значимых объектов в Подмосковье

23 сентября 2020, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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АО «Мособлэнерго» с начала 2020 года осуществило технологическое присоединение к электрическим сетям и выдало напряжение на 16 социально значимых объектах Подмосковья. Несмотря на сложившуюся неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку в Московской области, работы по подключению объектов к электросетям компании проводились своевременно и в строгом соответствии с нормативными сроками.

АО «Мособлэнерго» с начала текущего года присоединило к своим сетям ряд объектов здравоохранения. Среди них: поликлиника для взрослых и детей в Мытищах; детская поликлиника на 200 посещений в смену в микрорайоне Сходня в Химках; поликлиника, переделанная из здания детского сада в городе Куровское; клинический центр восстановительной медицины и реабилитации, расположенный в Звенигороде. Также в этом году подключились к сетям компании фельдшерско-акушерские пункты в подмосковных поселках Туркмен, Долгуша и Северная Грива, находящихся на территориях городских округов Шатура и Клин.

В 2020 году к сетям компании подключены и объекты образования. Это средняя общеобразовательная школа на 825 мест в Дубках Подольского района, медицинское училище на 300 мест со спортзалом в Егорьевске, общеобразовательная школа на 1100 мест в Щелковском микрорайоне Солнечный.

Также АО «Мособлэнерго» в текущем году выполнило технологическое присоединение к электросетям 3 этажного жилого дома в Орехово-Зуево, стадиона «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева, культурного центра «Усадьба Кривякино» в Воскресенске.

В целях подготовки к предстоящему отопительному сезону АО «Мособлэнерго» повысило в рамках работ по техприсоединению надежность электроснабжения двух котельных в Рузском районе - в деревнях Лихачево и Лужки. В Краснознаменске к сетям компании подключена канализационно-насосная станция.

Все эти объекты находились на контроле Министерства энергетики Московской области и входили в приоритетные программы по развитию здравоохранения, образования и переселения граждан из аварийного жилья.

Подключение к электроснабжению социально значимых зданий и сооружений находится на особом контроле профильного департамента компании - заявки на присоединение рассматриваются в приоритетном порядке. АО «Мособлэнерго» разрабатывает техническое решение и направляет заявителю оферту договора и техусловия в течение не 20 нормативных, а 5 рабочих дней со дня подачи заявки с полным пакетом документов.

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Компания: АО "Мособлэнерго"

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