НИК D2 РНК СИГРЭ на электронной сессии СИГРЭ 2020

С 24 августа по 3 сентября представители НИК D2 РНК СИГРЭ приняли участие в электронной сессии СИГРЭ 2020. В этом году из-за пандемии сессия впервые проходила в формате вебинаров. Мероприятие собрало более двух с половиной тысяч делегатов из 65 стран.

24 августа состоялось торжественное открытие сессии. Основная часть встречи была отведена докладу ключевого спикера, г-жи Анны Олхофф, руководителя отдела стратегии, климатического планирования и политики Датского технического университета – партнера программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). Анна Олхофф представила доклад ЮНЕП о разрыве в уровнях выбросов 2019 года.

Также в ходе открытия президент СИГРЭ Роб Стефан представил лауреатов премии СИГРЭ 2020 года и ознакомил слушателей с техническим содержанием электронной сессии: тематиками вебинаров 16 исследовательских комитетов, обучающих семинаров и воркшопов.

25 августа Ольга Викторовна Синенко, председатель Международного исследовательского комитета D2 СИГРЭ «Информационные системы и телекоммуникации», руководитель НИК D2 РНК СИГРЭ, член президиума РНК СИГРЭ, генеральный директор АО «РТСофт», д. т. н., открыла сессию D2 и возглавила ее как председатель и модератор. Презентации докладов прошли 25 и 26 августа. На них ведущие эксперты НИК D2 представили пять докладов:

«Применение современных информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности функционирования энергосистем» (Application of modern information and communication technologies for improving the effectiveness power system), авторы: А. Родионов, Д. Ульянов (ООО «Инженерный центр «Энергосервис»), Д. Дубинин (АО «СО ЕЭС»), А. Мокеев, А. Попов (Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова).

«Разработка систем интеллектуального управления децентрализованной распределенной энергетикой на основе цифровой платформы» (Development of intelligent control systems for decentralized distributed energy resources based on a digital platform), авторы: С. Ковалёв (ИПУ РАН), А. Вериго. А. Небера (ГК «РТСофт»).

«Машинное обучение как интеллектуальный инструмент для долгосрочного прогнозирования технического состояния и управления жизненным циклом энергетического оборудования» (Machine learning as an intelligent tool for long-term forecasting of power equipment technical state and lifecycle management), авторы: А. Хальясмаа, С. Ерошенко (ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»).

«Опыт разработки и внедрения автоматизированной системы мониторинга и анализа функционирования устройств РЗ и оценка корректности срабатывания защиты» (Experience of development and implementation of automated system for monitoring and analysis of functioning of relay protection devices (IED's) and assessment of correct protection operation), авторы: О. Фёдоров, А. Рыбаков (ГК «РТСофт»), А. Салёнов (ПАО «ФСК ЕЭС»).

«Интернет энергии (IDEA): новый подход к транзакционной энергии» (Internet of Distributed Energy Architecture (IDEA): new approach on transactive energy), авторы: И. Чаусов, Д. Холкин, И. Бурдин (ИЦ EnergyNet).

Кроме того, впервые в рамках презентаций докладов основной программы были представлены работы молодежной секции, в которые вошла работа представителей молодежной секции Российского национального комитета СИГРЭ «Применение методов машинного обучения в многомодельной следящей оценке состояния для обнаружения кибератак» (Application of Machine Learning Methods in Multimodal Forecasting Aided State Estimation for False Data Injection Attack Detection), авторы: И. Лукичева, Д. Позо, А. Куликов (Нижегородский государственный технический университет).

Доклады вызвали значительный интерес у участников заседания, и после их презентации докладчики ответили на поступившие вопросы в режиме онлайн. Всего в рамках 2-дневных презентаций Международного ИК D2 было представлено рекордное количество докладов – 58. Электронную сессию D2 посетило более 250 слушателей.

27 августа состоялось ежегодное заседание Международного ИК D2. Основными вопросами на повестке были: статус работ рабочих и совместных рабочих групп D2, отчеты консультативных групп по основным техническим направлениям деятельности комитета, выбор предпочтительных тематик на сессию СИГРЭ 2022 года.

Важно отметить, что на заседании был представлен новый членский состав ИК, выбранный на ближайшие два года. Российский национальный комитет теперь представляют два члена: регулярный член Алексей Анатольевич Небера, технический директор по электроэнергетике АО «РТСофт», и регулярный дополнительный член Александра Ильмаровна Хальясмаа, к. т. н., доцент кафедры автоматизированных электрических систем ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина».

28 августа состоялся обучающий вебинар ИК D2 по кибербезопасности Cybersecurity: Future threats and impact on organizations and operations.

В заключение следует сказать, что сессия СИГРЭ в очередной раз подтвердила свою актуальность и востребованность как ключевое международное событие мира энергетики, а успех электронного формата по количеству принявших участие в мероприятии экспертов, масштабности охвата тематик доказал необходимость обмена научно-техническими знаниями и последними перспективными решениями в области электроэнергетики в такой непростой для всего мира период пандемии.

Полные тексты докладов, а также видеозаписи всех вебинаров, проведенных в рамках электронной сессии СИГРЭ 2020, доступны зарегистрировавшимся делегатам по ссылке.

Напоминаем, что представленные на сессии доклады станут основой технической программы специальной юбилейной сессии СИГРЭ, которая состоится 20–25 августа 2021 года в Париже и будет посвящена столетию ассоциации.