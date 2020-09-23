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23 сентября 2020, 17:00
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство
Вскоре на стадионе «Факел» в Воронеже начнется комплексная реконструкция, сообщает RosTender.info.
ОА «Спорткомплекс «Факел» объявило тендер по выбору подрядчика для подготовки рабочей документации и реконструкции объекта. Предложения от участников закупки принимают до 14 октября, после чего конкурсная комиссия определит победителя.
Стоимость работ оценивается в 704 млн рублей. Согласно документации тендера, заказчик оплатит реконструкцию из собственных средств. На стадионе планируют демонтировать старую трибуну и построить новое здание трибун с подтрибунными помещениями. Также будут сооружены еще 3 трибуны, после чего стадион сможет вмещать более 8 тысяч зрителей.
Реконструкция ожидает и футбольное поле. Здесь положат покрытие из искусственной травы, создадут системы обогрева и дренажа, установят прожекторы и электронное табло. Как ожидается, обновленный стадион будет сдан не позднее 1 июля 2021 года.
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