Вскоре на стадионе «Факел» в Воронеже начнется комплексная реконструкция, сообщает RosTender.info.

ОА «Спорткомплекс «Факел» объявило тендер по выбору подрядчика для подготовки рабочей документации и реконструкции объекта. Предложения от участников закупки принимают до 14 октября, после чего конкурсная комиссия определит победителя.

Стоимость работ оценивается в 704 млн рублей. Согласно документации тендера, заказчик оплатит реконструкцию из собственных средств. На стадионе планируют демонтировать старую трибуну и построить новое здание трибун с подтрибунными помещениями. Также будут сооружены еще 3 трибуны, после чего стадион сможет вмещать более 8 тысяч зрителей.

Реконструкция ожидает и футбольное поле. Здесь положат покрытие из искусственной травы, создадут системы обогрева и дренажа, установят прожекторы и электронное табло. Как ожидается, обновленный стадион будет сдан не позднее 1 июля 2021 года.



