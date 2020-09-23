ПАО "Газпром" нужны 39 км ВВГ

Письмо с приглашением

Портал RusCable.Ru продолжает оповещать участников кабельного рынка о новых угрозах и опасностях для отраслевого бизнеса. Сегодня мы пополняем раздел «Криминальная хроника» очередным примером мошенничества: свое продолжение нашла история с «закупками Газпрома». Организаторы этой схемы рассылают специалистам кабельных заводов и трейдерских организаций предложения на участие в «Запросе предложений» на закупку кабельно-проводниковой продукции для нужд крупнейших госкорпораций – в частности ПАО «Газпром». Однако, никакого отношения к этим компаниям и к процессу законных закупок эти письма не имеют.

Ряд специалистов кабельных компаний России получили очередную рассылку 23 сентября 2020 года. В ней некий Ларин Антон Владимирович, ведущий менеджер департамента коммерческих закупок неназванной организации, обращается с приглашением принять участие в «закрытом запросе предложений по поставке ТМЦ (электротовары)». Организатор закупки, якобы, ПАО «Газпром», а стоимость лота составляет 2,200,800 рублей 58 копеек. К каждому письму закрепляется ряд документов, необходимых для участия в закупке.

К счастью, анализ письма и его вложений показал, что мошеннические схемы и качество их исполнения – мельчает из сезона в сезон. В отличие от предыдущего случая, описанного в нашей новости от 16 апреля 2020 года, Ларин Антон Владимирович и его коллеги поскупились на тщательное мимикрирование.

Основным контактным лицом закупки 39 км кабеля ВВГ разных сечений является Ларин Антон. Ведущий менеджер департамента коммерческих закупок пишет с довольно странного адреса электронной почты, доменное имя которой не имеет никакого отношения к электронным торговым площадкам и ПАО «Газпром» – larin@kuratorzakup.com . А отдельная проверка по адресу kuratorzakup.com привела к пустующему, но забронированному домену, который в данный момент принадлежит частному лицу из Ленинградской области. Номер телефона Антона Владимировича (+7 926 437-92-71) не дает результатов в поиске, аккаунтов в соцсетях и во всех популярных мессенджерах.

Прикрепляемые документы содержат несколько файлов. Это «Форма заявки» – бланк для заявителя на участие в закупке. Довольно скупой на информацию документ «Техническая часть», содержащий плохо составленное техническое задание, в котором большее внимание уделено вопросу транспортировки товара, нежели требованиям к его изготовлению и качеству. В документе стоит подпись и печать весьма сомнительной достоверности.

Еще один документ «Извещение о проведении запроса предложений». Двухстраничная таблица с минимумом информации о закупке и ее заказчике. Содержит в себе QR-код, ведущий на страницу официального сайта Электронной торговой площадки Газпромбанка. Необходимо отметить, что никакой информации о проведении подобного «запроса» нет ни в одном открытом источнике о закупках ПАО «Газпром» и госкорпораций РФ в целом. Также, изучение подлинных запросов на закупку кабельной продукции показало внушительную разницу в оформлении и содержательной части.

И, наконец, «Проект договора на поставку». Шаблон договора, датированный 2019 годом, предусмотрительно содержит в себе подпункты:

3.4. Авансирование 30%. Оплата остальной части в течение 5 банковских дней с момента получения Покупателем Товара на основании счета, счета-фактуры и товарно-транспортной накладной.

3.5. Все расчеты по Договору производятся путем безналичного перечисления денежных средств. Покупатель перечисляет денежные средства в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Продавца. При этом обязанности Покупателя в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Покупателя с расчетного счета Покупателя.

Архив документов вложенных в письмо 690 кб

Мы призываем всех наших читателей и участников рынка ознакомится с информацией и поделиться ей со своими коллегами. Несмотря на очевидные казусы в исполнении данной схемы, она по-прежнему является рабочей. Не оставайтесь в стороне и не позволяйте себе быть обманутыми. Будьте бдительнее, всегда проверяйте своих контрагентов! Присылайте в нашу редакцию ваши письма и наблюдения за аналогичными или другими видами мошенничества. В эти трудные времена кабельному сообществу необходимы объединение и честная конкуренция.