Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин принял участие в ряде мероприятий деловой программы Тюменского нефтегазового форума.

Тема постепенного отказа от использования углеводородов как опасных для экологии источников энергии остается актуальной на протяжении многих десятилетий, при этом зачастую интерес к ней подогревается за счет европейских стран, имеющих доступ к дешевому финансированию и фактически долгосрочной поддержке нерентабельных низкоуглеродных проектов, отметил Павел Сорокин на деловом завтраке «Углеродный сбор ЕС – угроза или возможность российского ТЭК».

«Легко диктовать условия, когда ты являешься эмитентом фактически бесплатных денег и можешь абсолютно любой экономически необоснованный проект тянуть бесконечно долго", - сказал Павел Сорокин, напомнив о субсидировании Евросоюзом возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Однако, заметил он, тема утилизации ПНГ, который ранее сжигался в больших количествах, развивалась не в силу климатической повестки, а, в первую очередь, по причине того, что ПНГ - ценнейший ресурс для нефтехимии.

«Здесь нам стоит быть очень аккуратными, понимая неизбежность климатического регулирования во всем мире и то, что с этим придется работать. При этом все наши действия должны быть направлены не на то, чтобы слепо следовать повестке, а на то, чтобы извлекать из этого максимально разумную выгоду», - добавил он.

Дешевое финансирование, в том числе, повысило и рентабельность водородной энергетики, считающейся одной из наиболее близких альтернатив углеводородам. Но говорить о том, что водород сможет полностью заменить собой газ, пока рано, подчеркнул заместитель главы Минэнерго России в ходе панельной сессии «Будущее сегодня: новые возможности индустрии».

«К 2040 году энергобаланс останется в основе углеводородным: с точки зрения доступности у этого ресурса нет конкурентов. Конечно, мы видим, какие колоссальные средства выделаются на технологии водородной энергетики. У России есть очень хороший потенциал, чтобы в перспективе и здесь занять свою нишу. Но у нас есть газ, который являются источником голубого водорода, наша задача как страны – воспользоваться потенциалом углеводородов в течение следующих как минимум 20-30 лет, чтобы инвестиционный поток, который генерируется за рубежом, привлекался а нашу страну и использовался для развития промышленности», - сообщил Павел Сорокин.

Новейшие технологии уже сегодня занимают важное место в добыче ископаемых, продолжил он в ходе участия в панельной дискуссии «Ключевые приоритеты технологического развития нефтегазового комплекса».