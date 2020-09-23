Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО поддержал разработку программы повышения квалификации по проектированию изделий из композиционных материалов. Программа подготовлена специалистами Межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» МГТУ им. Н. Э. Баумана — одного из ведущих российских научных центров в области разработки и производства композиционных материалов и изделий на их основе.

Композиты на сегодняшний день являются одним из наиболее востребованных материалов в самых разных отраслях промышленности, причем разнообразие способов их создания стремительно нарастает. Технологии производства композитов позволяют свободно комбинировать свойства различных материалов для получения нужных характеристик жесткости, легкости, теплопроводности, упругости, устойчивости к агрессивному воздействию среды. Процесс проектирования изделий из композитов достаточно затратен, поскольку не существует стандартных характеристик вновь полученных материалов — приходится проводить комплекс мероприятий, увеличивающих точность проектирования: большой цикл испытаний и верификаций расчетных моделей. Ошибка на этапе расчетов многократно увеличивает стоимость разработки — зачастую процесс проектирования приходится начинать заново. Нужно учитывать и то, что композиты образуют триединство: материал — технология — конструкция, то есть, свойства конечной продукции зависят не только от характеристик компонентов, способов изготовления из них композитного сырья, но и от технологии производства итогового изделия, а зачастую и его конструкции.

По словам Александра Белоглазова, директора ООО «Ниагара» — компании, выступившей заказчиком проекта — с течением времени в любом технологическом и производственном процессе возникает необходимость перехода на новый качественный уровень. Технология производства полимерных композитов, в том числе в области проектирования материалов с заданными свойствами, постоянно развивается, и новая образовательная программа нацелена на подготовку высококвалифицированных специалистов по разработке изделий из композиционных материалов с применением современных средств проектирования, позволяющих создавать новые уникальные конструкции.

Программа рассчитана на конструкторов, разработчиков технологических процессов, начальников производств и включает такие модули, как: основы композиционных материалов; технологии композитов; проектирование композитных конструкций; инженерный бизнес и менеджмент; методы производства композитных конструкций; конечно-элементный анализ конструкций; научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа в области композитов.

В рамках программы специалисты учатся подбирать технологические параметры процесса производства изделий из полимерных композиционных материалов, разрабатывать проекты изделий на основе заданных трехмерных моделей и проектировать конструкции с учетом технологии производства, планировать проекты в области производства композиционных материалов, рассказал директор МИЦ «Композиты России» Владимир Нелюб.

Обучение дает возможность освоить новые методы работы, которые позволят оптимизировать работу на производстве, отметили слушатели пилотной группы, высоко оценив качество разработанной программы.

Особенность программы в том, что этот сложный курс технической направленности включает электронный модуль, содержащий не только теоретическую часть, но и практические работы в формате виртуальной реальности, позволяющие изучить технологии формования композитных изделий. Программа несомненно будет востребована как действующими предприятиями композитной отрасли, так и компаниями, которые планируют внедрять композитные технологии, уверена Маргарита Стоянова, заместитель директора МИЦ «Композиты России». Подтверждением этому служит интерес, который проявили к программе вузы и компании-партнеры МГТУ им. Н. Э. Баумана, планирующие повысить квалификацию своих специалистов.