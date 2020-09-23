РусГидро поддерживает проведение совещания по вопросам электроэнергетического комплекса ДФО на уровне руководителя Правительства России Михаила Мишустина. Электроэнергетика ДФО в отличии других федеральных округов еще со времен РАО «ЕЭС России» находится в недофинансированном состоянии из-за ежегодного установления регуляторами экономически неэффективных тарифов, которые не только не обеспечивают инновационного развития сетевых и генерирующих объектов, но и не дают источника для проведения ремонтов в необходимых объемах, инвестиции не окупаются.

Тарифное регулирование сетевого тарифа филиала «Приморские электрические сети» АО «ДРСК» производится по остаточному принципу после установления относительно приемлемых тарифов муниципальным и частным сетевым организациям Приморья. Только за период с 2011 года накопленный убыток из-за установления заниженных тарифов «Приморским электрическим сетям» АО «ДРСК» превышает 5,6 млрд рублей. Однако энергетики изыскивают средства, в том числе за счет привлечения кредитов, на поддержание сетевого комплекса Приморья в рабочем состоянии. Только в этом году «Приморские электрические сети» АО «ДРСК» инвестируют в сетевые объекты Приморского края более 2 млрд рублей, но этого явно недостаточно с учетом накопленного высокого физического и технологического износа сетевой инфраструктуры, которая работает в тяжелых климатических условиях. За три года инвестиции ДРСК в Приморье составили 5,8 млрд рублей на фоне нарастающих убытков от неправильного тарифного регулирования.

Нехватка инвестиций в сетевые объекты наиболее сильно проявляется во время тайфунов, сопровождающихся ветровой нагрузкой на сети выше проектных значений. Для повышения надежности энергоснабжения Правительству Приморского края необходимо пересмотреть свое отношение к тарифному регулированию энергокомпаний Группы РусГидро, что необходимо для развития экономики края.

Не менее острой остается проблема бесхозных сетей в ДФО, которые зачастую вообще не ремонтируются. Только в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, ЕАО и на юге Якутии выявлено 630 бесхозных сетевых объектов, для которых требуется определить хозяина и обеспечить финансирование для проведения ремонтов.