Турецкая компания застроит территорию в центре Москвы

Турецкая компания Ant Development (входит в один из крупнейших турецких строительных холдингов Ant Yapi) стала инвестором и девелопером многофункционального комплекса, который планируется построить рядом со зданием Центросоюза на Мясницкой улице в центре Москвы. Об этом пишет газета «Ведомости».

По данным издания, представитель Ant Development информацию журналистам подтвердил. Согласно градостроительному плану земельного участка, там можно построить комплекс наземной площадью 15 тыс. кв. метров, из которых 13 тыс. «квадратов» займет гостиница и 2000 кв. метров придется на общественное пространство.

В публикации отмечается, что еще не известно, какое именно здание появится рядом со зданием Центросоюза. На момент публикации компания прорабатывает концепцию застройки этой площадки. Один из вариантов – бизнес-центр класса А. Инвестиции в проект эксперты рынка недвижимости оценивают в 2,2–2,5 млрд рублей.

Справочно:

Здание Центросоюза (также Наркомлегпрома) построено в 1928–1936 годах по проекту французского архитектора Ле Корбюзье. Это объект культурного наследия регионального значения. Сейчас в нем находятся офисы Росстата и Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Фото: starsity.ru