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Всемирный банк проведет вебинар с энергетическими компаниями на тему закупок

Всемирный банк проведет вебинар с энергетическими компаниями на тему закупок

23 сентября 2020, 17:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЗАКУПКИ, ВЕБИНАРЫ, ОНЛАЙН
Отрасль: Электроэнергетика 

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Российской дирекцией в Группе Всемирного банка совместно с Министерством энергетики Российской Федерации на платформе Zoom будет проведен вебинар «Процесс закупок Всемирного банка и бизнес-возможности для российских энергетических компаний».

В рамках вебинара будет представлена информация о правилах и процедурах закупок Всемирного банка для проектов в энергетическом секторе, финансируемых Всемирным банком. Докладчик, Маргуб Бин Хусейн, старший специалист по закупкам Всемирного банка, предоставит полезную информацию об основных положениях, правилах и процедурах закупок Всемирного банка и новой Структуре закупок Всемирного банка, введенной в 2016 году. Участники смогут получить подробную информацию о процедурах подачи конкурсных заявок, процессах участия в конкурсах и грамотном планировании всего закупочного цикла.

Вебинар будет организован через платформу Zoom с синхронным переводом с английского на русский.

Для получения ссылки на подключение к вебинару просим прислать адрес электронной почты участника на эл. почту ChizhLP@minenergo.gov.ru, а также направить актуальные для Вашей компании вопросы.

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