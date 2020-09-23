Департамент инфраструктуры (Department for Infrastructure) правительства Северной Ирландии выдал разрешение на разработку проекта трансграничного соединения North South Interconnector (NSI) напряжением 400 кВ между энергосистемами Северной Ирландии (Великобритания) и Ирландии. Соединение имеет решающее значение для повышения надежности электроснабжения Ирландии, так как позволит устранить перегрузки (blockages) в передающей сети, а также поможет в переходе Ирландии к использованию электроэнергии, на 70% производимой из ВИЭ к 2030 г.

На сегодняшний день энергосистемы обеих стран связаны электрическим соединением пропускной способностью 600 МВт. Проект строительства нового соединения стоимостью € 280 млн реализуется ирландским системным оператором Eirgrid. Ожидается, что соединение протяженностью 138 км пройдет через графства Монаган (Monaghan), Каван (Cavan), Мит (Meath) в Ирландии и графства Арма (Armagh) и Тайрон (Tyrone) в Северной Ирландии. Новое трансграничное соединение позволит увеличить перетоки электроэнергии, вырабатываемой ВИЭ-генерацией, до 900 МВт в обоих направлениях, что достаточно для обеспечения «зеленой» электроэнергией до 600 тыс. домохозяйств. Если проект не будет реализован, Северная Ирландия может столкнуться с возможными перебоями в электроснабжении потребителей.

Благодаря своим экономическим, экологическим и социальным преимуществам, а также учитывая важность надежной и разветвленной электрической сети для экономического благополучия Ирландии и ту роль, которую новое трансграничное соединение будет играть в достижении экологических целей, проект NSI получил сильную поддержку со стороны правительства и промышленности.

Официальный сайт Eirgrid, информационно-аналитический ресурс Enerdata