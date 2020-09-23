Химики нашли лучшую замену литий-ионным аккумуляторам

Сегодня наши устройства питают в основном литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы. Но исследователи выяснили, что натрий-ионные устройства скоро могут вытеснить те, что содержат литий.

Сегодня мы используем литий-ионные системы хранения энергии из-за того, что они могут обеспечить достаточно высокую емкость при сравнительно низкой цене. Однако запасы лития на Земле снижаются с каждым годом и такой тип аккумуляторов неизбежно будет дорожать. К тому же, улучшать эту технологию становится все сложнее — такой тип аккумуляторов находится уже рядом со своим пределом.

Авторы нового исследования, опубликованного в Journal of Power Sources, предложили адекватную замену сегодняшней литий-ионной технологии. Согласно ученым, натрий-ионные аккумуляторы могут заменить литийсодержащие на горизонте в пару десятилетий.

Все это благодаря тому, что потенциал натрий-ионных батарей раскрыт еще не до конца: с помощью имеющихся экспериментальных данных можно оптимизировать конструкцию аккумуляторной ячейки этих устройств так, что их емкость сравнится с аналогичными литиевыми аккумуляторами.

В отличие от лития натрий дешевле — его можно получить из поваренной соли — и его запасы на Земле в разы выше, чем лития. Исследователи в своей работе рассмотрели наиболее перспективные электродные материалы и электролитные системы, а также проанализировали показатели эффективности различных натрий-ионных элементов. Литературные данные показали, что потенциал этого типа аккумуляторов раскрыт далеко не полностью и в теории их емкость может даже превзойти показатели литий-ионных батарей.

Фото: ScienceDirect