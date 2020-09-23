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Границы ТОР "Комсомольск" расширили под социально-значимый проект в Солнечном районе

Границы ТОР Комсомольск расширили под социально-значимый проект в Солнечном районе

23 сентября 2020, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ТОР КОМСОМОЛЬСК
Отрасль: Горнодобывающая промышленность Строительство 

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Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития «Комсомольск», подготовленное Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Согласно постановлению, в границы ТОР включены четыре земельных участка городского поселения «Рабочий поселок Солнечный».

Войти в число инвесторов планирует компания «Геопроминвест» с проектом по строительству горно-обогатительного комбината по переработке запасов техногенного месторождения (хвостохранилище Солнечного ГОКа). Потенциальный резидент рассчитывает снизить экологическую опасность хвостохранилищ и решить социально-значимую проблему очистки окружающей среды в районе.

«Новый горно-обогатительный комбинат будет способен перерабатывать в год до 2 млн тонн хвостов, вырабатывая при этом запасы меди и олова, - поясняет директор ООО «Геопроминвест» Михаил Калинин. - Применяемые технологии позволят нам производить безопасный при транспортировке медный концентрат, предназначенный для производства металлической меди. Команда профессионалов-обогатителей, имеющих большой опыт работы с данной технологией, уже подготовлена».

Реализация проекта позволит привлечь более 2 млрд рублей частных инвестиций и создать 200 новых рабочих мест для жителей региона и рабочего поселка Солнечный.

Напомним, по данным АО «КРДВ», на сегодняшний день инвестиционную деятельность на ТОР «Комсомольск» ведут 25 резидентов, которые инвестировали в экономику региона более 16,7 млрд рублей и создали 2112 новых рабочих мест. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет 36,2 млрд рублей, в результате запуска которых будут трудоустроены более 3350 жителей региона.

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