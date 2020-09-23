 
Модернизация

"Россети Кубань" направила 23 млн рублей на ремонт энергообъектов в Северском районе

Россети Кубань направила 23 млн рублей на ремонт энергообъектов в Северском районе

23 сентября 2020, 17:15
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
234

Краснодарский филиал «Россети Кубань» завершил основную часть мероприятий ремонтной программы, которая призвана обеспечить надежность электроснабжения 50 тысяч потребителей Северского районаКраснодарского края в осенне-зимний период 2020/2021 гг. На плановый ремонт объектов электросетевой инфраструктуры северского энергорайона направлено более 23 млн рублей.  

В рамках реализации программы ремонтов и технического обслуживания специалисты Краснодарских электросетей подготовили к зиме транзитные высоковольтные ЛЭП и ключевые питающие центры. Плановый ремонт был проведен на подстанциях 110 кВ «Северская», «Афипская», «Ильская», а также подстанциях 35 кВ «Львовская»и «Смоленская».

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду энергетики отремонтировали 35 комплектных трансформаторных подстанций 10/0,04 кВ, свыше 400 км сетей низкого напряжения, заменили более 200 опор линий электропередачи. Графики ремонтных работ составлены на основе ежегодного анализа состояния объектов, выполненного с учетом результатов технического освидетельствования и диагностики, а также особенностей эксплуатации оборудования при прохождении осенне-зимних периодов предыдущих лет.

Особое внимание специалисты уделилиформированию аварийного запаса оборудования и материалов, проведению тренировок и командно-штабных учений, чтобы в случае технологических нарушений в кратчайшие сроки организовать аварийно-восстановительные работы.

Напомним, своевременный ремонт энергооборудования и нормативное состояние трасс линий электропередачи – это важный этап в процессе подготовки электросетевого комплекса к успешному прохождению пиковых нагрузок, залог выполнения обязательств перед потребителями по обеспечению надежного, качественного и бесперебойного электроснабжения.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Россети Кубань

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
РусГидро поддерживает проведение совещания по вопросам электроэнергетического комплекса ДФО на уровне руководителя Правительства России
Руководство Росстандарта высоко оценило деятельность ТК 016
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно