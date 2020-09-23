Краснодарский филиал «Россети Кубань» завершил основную часть мероприятий ремонтной программы, которая призвана обеспечить надежность электроснабжения 50 тысяч потребителей Северского районаКраснодарского края в осенне-зимний период 2020/2021 гг. На плановый ремонт объектов электросетевой инфраструктуры северского энергорайона направлено более 23 млн рублей.

В рамках реализации программы ремонтов и технического обслуживания специалисты Краснодарских электросетей подготовили к зиме транзитные высоковольтные ЛЭП и ключевые питающие центры. Плановый ремонт был проведен на подстанциях 110 кВ «Северская», «Афипская», «Ильская», а также подстанциях 35 кВ «Львовская»и «Смоленская».

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду энергетики отремонтировали 35 комплектных трансформаторных подстанций 10/0,04 кВ, свыше 400 км сетей низкого напряжения, заменили более 200 опор линий электропередачи. Графики ремонтных работ составлены на основе ежегодного анализа состояния объектов, выполненного с учетом результатов технического освидетельствования и диагностики, а также особенностей эксплуатации оборудования при прохождении осенне-зимних периодов предыдущих лет.

Особое внимание специалисты уделилиформированию аварийного запаса оборудования и материалов, проведению тренировок и командно-штабных учений, чтобы в случае технологических нарушений в кратчайшие сроки организовать аварийно-восстановительные работы.

Напомним, своевременный ремонт энергооборудования и нормативное состояние трасс линий электропередачи – это важный этап в процессе подготовки электросетевого комплекса к успешному прохождению пиковых нагрузок, залог выполнения обязательств перед потребителями по обеспечению надежного, качественного и бесперебойного электроснабжения.