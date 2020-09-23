Проект по строительству морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Камчатском крае пополнил перечень крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ – соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По итогам рабочей поездки на Дальний Восток в августе 2020 года Председатель Правительства РФ дал поручение Минэнерго, Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минприроды, Минфину и Минобороны вместе с руководством Камчатского края, компаниями «Новатэк» и «Газпром» до 5 октября 2020 года представить в Правительство план по обеспечению газоснабжения региона. Этот документ должен предусматривать в том числе строительство газотранспортной инфраструктуры, с учётом возведения морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа.

Зафиксированные в списке проекты, в числе которых теперь и строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа на Камчатке, подлежат мониторингу со стороны государства. Усиленный надзор необходим, чтобы исключить коррупционные нарушения при расходовании бюджетных средств и средств ФНБ.