Нет времени читать новости? Но при этом хотите быть в курсе всего, что происходит в кабельной отрасли? Мы знаем, как за 18 минут получить самый сок информации - посмотреть очередной выпуск RusCable Review, еженедельного видеошоу о кабельном бизнесе, энергетике и электротехнике.

Что следственный комитет искал в “Акрон Холдинг”? Зачем сессия “Кабельный бизнес” вошла в конференцию ОMR-2020? Где купить кабель Makuev Special? Куда “ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ” отправляет свои изделия? Чему учиться в “Академии IEK GROUP”? И почему у нас до сих пор нет масок на батарейках?

Как обычно в конце выпуска любимая “вишенка на торте” - рубрика “Электрофиаско”.

Самые главные ссылки выпуска

Регистрируйтесь на "Кабельный бизнес - 2020" - https://events.ruscable.ru/cb2020/

Magnetag от Москабеля - https://clck.ru/R3RvU

00:00 - Анонс выпуска. Главные темы

00:30 - Конференция OMR-2020 - http://omr-russia.ru/

00:31 - Энергетика и электротехника - http://energetika-restec.ru/

00:32 - Кабельный бизнес - 2020 https://events.ruscable.ru/cb2020/

02:55 - Обыски в Акрон Холдинг https://clck.ru/QkfXo

03:36 - Акрон Холдинг проккоментировал ситуацию с обысками - https://clck.ru/Qkfac

04:27 - Москабельмет в Тюмени! Подробнее о Magnetag - https://clck.ru/Qe2k7

05:39 - Лидер Компаунд станет кабельным заводом - https://clck.ru/R3QLb

06:14 - НП "Подольсккабель" поставляет на АЭС в Бангладеш https://clck.ru/QbgyZ

06:49 - "Инженерные решения" запустили новые линии https://clck.ru/QnCcB

07:25 - Герметики для кабельных муфт от ЗГМ! https://clck.ru/R3QcK

08:32 - Лайфхаки от RusCable.Ru. Как зарядить воду? Кашперовский ау!

09:01 - LAPP присоединился к Single-pair Ethernet https://clck.ru/R3Qha

09:35 - Кабель Makuev Special в эфире RusCable Live - https://youtu.be/VZALsUm3TGc

10:16 - Академия IEK и новые курсы на YouTube - https://clck.ru/R3Qor

10:42 - Экологичные ИБП Legrand - https://clck.ru/R3QrZ

11:26 - Новые линии от Macchine Speciali. Подробности в Перманент - https://clck.ru/QeFju

12:13 - Дай подышать пожалуйста. Нет, не дам. Батарейки сели - https://clck.ru/R3RLx

12:55 - Аккумуляторы из Авакадо? Нет из орешков кешью - https://clck.ru/R3RSU

13:44 - Новый корпус для "Алексеевского кабельного завода" - https://clck.ru/Qkncw

13:57 - Профсоюзы и собрания на НП "Подольсккабель" - https://clck.ru/QmzTB

14:12 - Демпфирующие распорки "МЗВА" аттестованы в ПАО "Россети" https://clck.ru/QirVi

14:25 - Новый случай криминала. Украли кабель у ООО "Вольтмаркет" - https://clck.ru/P2wsN

14:35 - Эфир Zazemlenie & Optika с Вольт-СПБ https://www.volt-spb.ru/ и НПП "Старлинк" https://www.cabeltov.ru/ Смотрите как "душить удава тут" - https://youtu.be/EjrpmDyXX2o

14:51 - Свежий выпуск журнала RusCable Insider - https://clck.ru/NXgou

14:59 - Рубрика "Электрофиаско". Потом покажу. Брату из "Черноморэнерго" уже позвонил

15:49 - Лиза говорит те самые слова... и показывает пальцем...

16:08 - RusCable Music - гимн Россетей от "Ленэнерго" - https://youtu.be/odjV5orOsoY

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