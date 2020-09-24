Группа «Аквилон» приобрела 10 га земли под строительство в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе компании, уточнив, что на приобретенных участках планируется возвести 200 тысяч кв. метров жилой недвижимости.

«Приобретение этих участков расширило географию присутствия компании до 5 регионов. Теперь наш портфель насчитывает 1,6 млн.кв.м строящейся и проектируемой недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Ленинградской области и Северодвинске», — отметил директор Группы «Аквилон» Виталий Коробов.

Застройщик приобрел 3,8 га земли на намывных территориях Васильевского острова в Санкт-Петербурге, где планируется построить жилой комплекс бизнес-класса. В составе ЖК также возведут два детских сада и школу, которые будут переданы в безвозмездное пользование городу.

В городе Кудрово Ленинградской области девелопер приобрел 6,2 га земли под строительство жилого комплекса класса «комфорт». Застройщик также построит детский сад и проинвестирует строительство школы в районе.

В компании отметили, что квартиры в новых ЖК будут реализовываться через эскроу-счета. Начать строительство на обоих объектах планируется до конца 2020 года.