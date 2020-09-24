Филиал «Россети Центр Тверьэнерго» в рамках программы модернизации и увеличения надежности воздушных линий 35-110 кВ осуществляет замену выработавших свой ресурс полимерных изоляторов на стеклянные.

В текущем году в соответствии с планом инвестиционной программы энергетики смонтировали 14873 изолятора. Работы проведены на 7 воздушных линиях 110 кВ, в числе которых ВЛ «Бологое – Вышний Волочек», «Хмелевка – Яблоновка» и «Яблоновка – Окуловка», осуществляющие транзит электроэнергии для тяговых подстанций Октябрьской железной дороги, а также ВЛ «Вышний Волочек – Труд» и «Кесьма – Весьегонск», обеспечивающие электроснабжение социально значимых объектов районных центров Вышний Волочек, Нелидово и Весьегонск. Кроме того, выполнена замена изоляторов на ВЛ 35 кВ «Коротыши – Ильино», питающей школы и котельные деревни Коротыши и поселка Ильино в Западнодвинском районе Тверской области.

Применение стеклянной изоляции позволяет снизить расходы при эксплуатации на осмотр и контроль воздушных линий электропередачи, поиск повреждений и замену вышедшего из строя энергооборудования. Современные изоляторы из закаленного стекла практически не имеют скрытых дефектов. Появление трещины можно визуально определить с земли, без верхового осмотра или использования дополнительного оборудования. Поврежденный изолятор можно быстро обнаружить на любом участке ЛЭП без трудоемких замеров, а значит, можно не только сократить время ликвидации технологического нарушения на линии, но и предотвратить инцидент, связанный с внутренним дефектом изолятора.

«Все мероприятия по модернизации воздушных линий электропередачи выполнены в рамках подготовки электросетевого комплекса Тверской области к прохождению осенне-зимнего периода в соответствии с намеченными графиками, - отмечает первый заместитель генерального директора - главный инженер «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Александр Пилюгин. - Замена полимерной изоляции на стеклянную на высоковольтных ЛЭП даст возможность повысить оперативность выполнения ремонтных работ на энергооборудовании, уменьшить риски нештатных ситуаций и как следствие – повысить качество и надежность электроснабжения потребителей региона».