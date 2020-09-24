Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) представила на XI Тюменском нефтегазовом форуме один из самых инвестиционно привлекательных объектов в Свердловской области – индустриальный парк "Богословский".

Как подчеркнул на презентации проекта генеральный директор КРСУ Максим Прачик, при выборе места для локализации производственных и сервисных мощностей немаловажным фактором является непосредственная близость к месторождениям нефти и газа.

"Свердловская область граничит с регионами, богатыми запасами нефти и газа. Ближайшая подготовленная площадка для размещения производств – индустриальный парк "Богословский" – расположен всего в 300 км до мест активной нефтедобычи. Вблизи "Богословского" проходит новая автомобильная трасса Екатеринбург — Ханты-Мансийск, гарантирующая удобство и бесперебойность транспортировки товаров и оборудования. Для компаний нефтегазового сектора площадка обеспечена всей необходимой инженерной инфраструктурой", – сказал глава корпорации.

В пресс-службе корпорации добавили, что в "Богословском" уже сейчас работают предприятия, применяющие в производстве инновационные решения для нефтегазового сектора.

"Одним из резидентов является Богословский кабельный завод, выпускающий нефтепогружной кабель из алюминиевых сплавов, не имеющий аналогов в России. ООО "Ротор" занимается восстановлением газотурбинных двигателей и модернизацией передвижных автономных электростанций с применением новой элементной базы", - отметили там.

В КРСУ напомнили, что в индустриальном парке "Богословский" ведется строительство второго бизнес-инкубатора площадью 1500 квадратных метров. Ввод в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2020 года.

Презентация "Богословского" прошла на стенде Тюменской области в рамках презентации инфраструктурных и промышленных возможностей области для компаний нефтегазового сектора. Как уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области, участникам мероприятия рассказали о ключевых преимуществах Среднего Урала в сфере нефтегазового машиностроения: о производстве широкого спектра оборудования и комплектующих, применяемых предприятиями нефтегазового сектора, в том числе импортозамещающую продукцию; об исследовательских разработках для внедрения инноваций на производствах, а также о профессиональной подготовке специалистов для данной сферы.

О КРСУ

Корпорация развития Среднего Урала создана правительством Свердловской области в 2010 году и является институтом инфраструктурного развития при региональном правительстве. Ключевыми направлениями ее деятельности являются территориальное развитие региона, инвестиционная деятельность, реализация механизмов государственно-частного партнерства и предоставление услуг для бизнеса. За период существования КРСУ в инфраструктуру инвестировано 20 млрд рублей, инвестиционный портфель - около 38 млрд рублей.

Проект по созданию индустриального парка "Богословский" реализуется при поддержке Корпорации развития Среднего Урала на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Краснотурьинск - первой на Урале, реализуемой в городе Краснотурьинске на севере Свердловской области.

О ТНФ

XI Тюменский нефтегазовый форум (18+) проходит с 22 по 24 сентября в Тюмени при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства энергетики РФ и правительства Тюменской области. Генеральным информационным партнером форума выступает ТАСС. Форум традиционно является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. Его участники обсуждают вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом.

Предыдущий юбилейный X Тюменский нефтегазовый форум прошел в Тюмени 17-19 сентября 2019 года. В нем участвовали более 3,5 тыс. человек.

Фото: Вице-премьер РФ Юрий Борисов на стенде XI Тюменского нефтегазового форума / © Корпорация развития Среднего Урала