В рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF’20 правительство Ленинградской области планирует заключить инвестиционные соглашения на сумму более 10 млрд рублей. Мероприятие пройдет 30 сентября в гибридном формате – онлайн и офлайн.

«Соглашения касаются размещения в регионе как новых предприятий, так и расширения уже действующих, что говорит о высоком уровне доверия бизнеса к Ленинградской области», — рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

Инвестиции будут направлены в пищевую, медицинскую промышленность, производство автокомпонентов, строительство деловой недвижимости. К подписанию готовятся соглашения о сотрудничестве с компаниями АО «Филип Моррис Ижора», ООО «ДРБ Рус», ООО «ТРИЭР-СПБ», ООО «БиоВитрум», ООО «ТД «Балтийский Берег», ООО «АДК «Мурино».

Также Ленобласть подпишет соглашения о сотрудничестве с Российско-Германской Внешнеторговой палатой и СПб ГБУ «Управление инвестиций».

Как сообщили организаторы BRIEF’20, на форуме 500 участников из 10 стран обсудят поддержку бизнеса, инвестиционные и экспортные ниши для предприятий области, глобальные и региональные цепочки добавленной стоимости. На инвестфоруме выступят замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, Александр Дрозденко, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, директор по экономической политике НИУ «Высшая школа экономики» Юрий Симачев, проректор по стратегическому развитию Российской экономической школы Максим Буев и другие.

Отмечается, что BRIEF’2020 организовали Агентство экономического развития Ленобласти и Центр развития промышленности региона, соорганизатором выступила Российско-Германская внешнеторговая палата. Партнерами BRIEF’2020 стали компания АО «Филип Моррис Ижора» и Ленинградское областное региональное отделение «Деловой России».

Фото: lenobl.ru