На первый этап строительства Московской площади в городе Кемерово Кузбасса планируют потратить 1,3 млрд рублей, сообщает RosTender.info.

Администрация города объявила тендер по выбору подрядчика для строительства на пересечении Притомского проспекта и улицы Терешковой площади, предназначенной для проведения массовых мероприятий. С победителем тендера готовы заключить контракт на 1 млрд 317 млн рублей. Средства поступят из бюджета Кемеровской области.

Деньги пойдут, в частности, на сооружение трех именных аркад по периметру ограждения площади. Аркады будут оснащены навесами, контрольно-пропускными пунктами, украшены колоннами и другими декоративными архитектурными элементами. У главного входа на площадь со стороны Притомского проспекта будет находиться самая высокая 13-метровая аркада с двумя КПП. Высота остальных – в восточной и северо-западной части площади – 12 метров, отмечается в документации тендера.

Кроме того, на площади положат асфальт, построят сценический комплекс и ограждение, установят освещение, проведут водопровод и канализацию для обслуживания временных туалетов. Территорию благоустроят и озеленят.

Вместимость Московской площади во время торжеств составит 50 тыс. зрителей. Ее территория - около 80 тыс. кв. метров. Согласно условиям контракта, первый этап благоустройства завершится не позднее 30 июня 2021 года.

Предложения от участников тендера конкурсная комиссия принимает до 2 октября, в этот же день планируют назвать победителя.



