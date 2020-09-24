«Россети Ленэнерго» приняли участие в расширенном заседании Научно-экспертного Совета при рабочей группе Совета Федерации РФ по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Заседание было приурочено к приближающейся столетней годовщине государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО), а также посвящено вопросам современного производства, учета и контроля энергоресурсов. Его участниками стали депутаты Государственной думы, сенаторы Совета Федерации и представители энергетической отрасли: ресурсоснабжающих и энергосбытовых компаний страны.

В своем приветственном слове первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин отметил, что именно проект ГОЭЛРО лег в основу стремительного развития электросетевого комплекса всей страны в начале XX тысячелетия, в то время как современным драйвером развития стала Программа «Цифровая трансформация – 2030».

«Внедрение принципов цифровой трансформации позволяет энергетикам создавать питающие центры со стопроцентной наблюдаемостью и возможностью дистанционного управления и контроля. Представить такое сто лет назад было попросту невозможно, а сейчас такие работы стали для нас обязательной и привычной практикой», – обратился к участникам Игорь Кузьмин.

Тему цифровой трансформации электросетевого комплекса продолжил заместитель генерального директора «Россети Ленэнерго» Павел Дьяков.

«Цифровые инструменты призваны минимизировать риск «человеческого фактора», в первую очередь, в технологических процессах, дать возможность за доли секунды отреагировать на нештатную ситуацию так, чтобы потребители даже не заметили изменений. «Цифровая трансформация» – это не просто цифровые подстанции и умный учёт электроэнергии, а целый комплекс технических мер и управленческих решений, призванных изменить саму логику бизнес-процессов, качественно усовершенствовать корпоративную культуру персонала, что в результате приведет – к снижению издержек и повышению рентабельности компаний», – отметил в своем докладе Павел Дьяков.

Участники Совета подчеркнули, что ГОЭЛРО фактически стал первым перспективным планом развития отечественной экономики и драйвером для последующего внедрения современных технологий производства и учета электроэнергии. В рамках заседания они обсудили вопросы законодательства в сфере энергетики и существующие проблемы тарифного регулирования по технологическому присоединению к сетям.