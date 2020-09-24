Силами «Россетей» полностью восстановлена единственная в мире гиперболоидная многосекционная опора линии электропередачи, выполненная в виде несущей сетчатой оболочки. Башня была спроектирована выдающимся русским инженером Владимиром Шуховым и построена в конце 1920-х годов в рамках реализации плана ГОЭЛРО. В церемонии открытия приняли участие Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский, глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский, Президент фонда сохранения и развития науки, культуры и искусства «Шуховская башня» Владимир Шухов (правнук создателя опоры В.Г. Шухова).

Реконструкция 128-метровой конструкции была проведена в несколько этапов. Вначале были воссозданы утраченные фрагменты основания башни, затем – укреплена береговая линия Оки и построена прогулочная набережная. На финальном этапе специалисты компании «Россети Центр и Приволжье» провели антикоррозийную обработку металлических конструкций и смонтировали динамическую подсветку башни – около 23 тыс. светодиодов. Также была благоустроена близлежащая территория.

«Мы благодарны компании «Россети» за воссоздание уникального объекта. Она и до этого была одной из популярных достопримечательностей Нижегородской области, и я уверен, что после реконструкции это место привлечет еще больше внимания, в том числе и мировой общественности. Это уникальный памятник русского архитектурного авангарда, рекомендованный на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», – сказал Глеб Никитин.

«Шуховская башня на Оке – один из объектов плана ГОЭЛРО, столетие которого мы отмечаем в 2020 году. Однако конструкция и сегодня выглядит впечатляюще. Более того, как и другие работы выдающегося инженера Владимира Шухова, она является источником вдохновения современных архитекторов. Это наглядная иллюстрация всей идеологии плана ГОЭЛРО – он включал в себя проекты, формирующие тренды на десятилетия вперед. Мы должны равняться на этот опыт и продолжать традиции русской инженерной школы», – отметил Павел Ливинский.

Опора изначально входила в комплекс высоковольтного спецперехода через реку, но в дальнейшем из-за изменения трассы энерготранзита перестала использоваться по назначению. 3 декабря 2014 года распоряжением Правительства РФ Шуховская башня на Оке была отнесена к объектам культурного наследия федерального значения.