В мэрии Железноводска (Ставропольский край) подсчитали, что за девять месяцев этого года в районах, оборудованных «умными» пешеходными переходами, произошло только одно дорожно-транспортное происшествие, обошлось без пострадавших. Для сравнения, в прошлом году с января по сентябрь в этих же районах случилось семь ДТП, включая один наезд на пешехода.

«Благодаря их работе удалось снизить количество дорожно-транспортных происшествий в семь раз. Принцип в том, что «умный» комплекс предупреждает автомобилистов в темное время суток о пешеходах, которые переходят дорогу», – сообщил глава города Евгений Моисеев.

«Умные пешеходные переходы» – один из элементов системы «Умный город», которую администрация Железноводска совместно с Росатомом начала внедрять в декабре 2019 года. В темное время суток, когда человек собирается пересечь дорогу, на знаке пешеходного перехода загорается издалека видный световой сигнал, предупреждающий водителей быть внимательнее. Всего в городе работают четыре «умных» перехода, они установлены там, где нет светофоров, а движение и машин, и людей достаточно интенсивное.

«Наша статистика показывает, что в среднем за сутки через эти «умные» переходы проходит 300 человек, и это в городе с населением меньше 25 000 человек. За те почти 9 месяцев, что была внедрена система «Умный город», включая периоды настройки и отстройки аппаратуры, «умные переходы» сработали 27 тыс. раз», – отметил Сурен Михитарян, руководитель проекта АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, предприятие Росатома, разработавшее проект «Умный Железноводск»).

Есть и другие удобные и безопасные технологии. Табло на «умных остановках» предупреждают жителей о том, через сколько минут приедет нужный им транспорт. Датчики расхода электроэнергии и воды в муниципальных организациях передают данные со счетчиков в режиме реального времени, и уже позволили городу сэкономить около 20% от ранее потребляемого объема ресурсов. Уникальным решением для Железноводска стало создание цифровой туристической инфраструктуры, которая работает совместно с другой инфраструктурой «умного города».

В сжатые сроки команда Ставрополья, Железноводска и АО «РИР» объединила на одной цифровой платформе и работу муниципалитета, и сервисы для горожан, и туристические сервисы – в общей сложности 39 модулей. Сегодня это позволяет курорту оказывать услуги очень высокого уровня и на основе анализа данных с высокой точностью определять направления своего дальнейшего развития.

Источник: Пресс-служба АО «Русатом Инфраструктурные решения»