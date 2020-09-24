В Омске началось строительство супер-арены для ХК "Авангард"

На месте строительства хоккейной «Арены Омск» состоялась закладка капсулы, символизирующей начало активной фазы возведения нового ледового комплекса хоккейного клуба (ХК) «Авангард». Об этом «СГ» сообщили в компании «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ», которая выступает генеральным подрядчиком объекта.

Строительство «Арены Омск» осуществляется в рамках государственно-частного партнерства между «Газпром нефтью», правительством РФ и правительством Омской области. Генеральным подрядчиком объекта является крупная строительная группа компаний «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ». Новая «Арена Омск» станет площадкой проведения молодежного чемпионата мира по хоккею (декабрь 2022 — январь 2023 гг.).

Работы стартовали в июне 2020 года, и к моменту закладки капсулы на проекте к завершению приближается нулевой цикл строительства — подготовка к созданию фундаментной плиты. Планируется, что постройка новейшего ледового дворца завершит формирование современной хоккейной инфраструктуры в Омске, включающей также академию «Авангард» и сеть открытых школьных ледовых площадок.

«Арена Омск» — крупнейший инфраструктурный проект корпоративной программы социальных инвестиций «Родные города», реализуемой «Газпром нефтью» в регионах деятельности. «”Газпром нефть” как крупнейший социальный инвестор Омской области продолжает развитие спортивной инфраструктуры региона. Завершение строительства высокотехнологичного и комфортного ледового комплекса позволит сформировать в Омске современный хоккейный кластер, включающий профессиональный клуб, новейшую вместительную арену, детско-юношескую академию и уличную сеть спортивных площадок, которая на сегодня уже объединяет 35 хоккейных коробок, — подчеркнул в ходе мероприятия Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти». — Такой системный подход к развитию хоккея обеспечит рост популярности этого вида спорта в регионе, а также позволит находить и готовить талантливых игроков национального и международного уровня».

«Хоккей — это больше, чем вид спорта. У него славные традиции, культура и огромный потенциал воспитания наших молодых талантов и, самое главное, детей. Поэтому „Арена Омск“ является не только предметом повышенного внимания. Для нас этот проект — это и участие в качестве партнера в создании современной инфраструктуры в Омской области, и демонстрация того, что сегодня все вместе — государство, бизнес-партнеры, руководители субъектов федерации — могут и должны делать все необходимое для того, чтобы наша страна гордилась своими спортсменами. Новый проект аккумулирует самые современные технологии по уровню комфорта, доступности и условий, которые созданы. Надеюсь, что в самое ближайшее время мы будем свидетелями уже открытия „Арены Омск“ для спортсменов и для болельщиков», — подчеркнул министр спорта РФ Олег Матыцин.

Со стороны генерального подрядчика в мероприятии приняли участие председатель совета директоров ЛИМАК Холдинг Нихат Оздемир, председатель совета директоров компании «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ» Сердар Балжаксыз, директор по стратегическому развитию «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ» Селчук Караджа.

«Наша компания — надежный партнер по строительству инфраструктурных объектов социального значения в России и в мире. Строительство многофункционального спорткомплекса “Арена Омск” является для нас приоритетным проектом, в связи с этим на объекте работает международная команда профессионалов. Залит первый бетон в основание здания. Благодаря поддержке властей и “Газпром нефти” строительство объекта ведётся в строгом соответствии с графиком», — отметил председатель совета директоров «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ» Сердар Балжаксыз.

В концепции новой арены учтен опыт лучших современных спортивных сооружений мира: двухъярусный кольцевой атриум с высоким обзором и мощной акустикой, комплекс зон зрительской активности, мультимедийный фасад. Главной идеей архитекторов будущей «Арены Омск» стала мультифункциональность — площадка может трансформироваться для проведения соревнований по различным видам спорта, концертов и культурно-массовых мероприятий. Отдельное внимание уделено развитию вокруг спортивного комплекса современного общественного пространства для омичей.

Справочно:

«Арена Омск» — шестиэтажное здание площадью более 60 тыс. кв. метров, рассчитанное на 12 тыс. зрителей. Зрительская чаша спроектирована по стандарту НХЛ: крутой угол трибун относительно льда создает высокую видимость и мощную акустику, что усиливает эмоциональный эффект восприятия матча.

Размер хоккейной коробки 60 на 26 метров соответствует требованиям IIHF (Международная федерация хоккея на льду). Цифровое оснащение «Арены» будет организовано в соответствии с требованиями международной федерации хоккея к спортивным объектам для международных соревнований.

Арена станет основным элементом современной системы подготовки молодых хоккеистов. В ноябре 2019 года в Омске открыт Центральный спортивный комплекс Хоккейной академии «Авангард». При общеобразовательных школах Омска при содействии «Газпром нефти» строятся открытые хоккейные площадки и работают бесплатные секции.