В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду сотрудники филиала «Россети Волга» – «Чувашэнерго» завершают выполнение программы плановых ремонтов. В частности, в Моргаушском районе Чувашской Республики завершен ремонт воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ Катраси-Венец участок Катраси-Моргауши.

На линии электропередачи заменили 1448 изоляторов, выполнен ремонт фундаментов 9 опор и контуров заземления двух опор. Вместо фарфоровых изоляторов, выработавших свой ресурс, установлены современные, из электротехнического стекла. Новые изоляторы обладают повышенной механической прочностью и устойчивы к перепадам температур. Кроме того, дефекты на стеклянных изоляторах легко обнаружить визуально, без применения специальной диагностики, что позволяет существенно снизить эксплуатационные расходы и обеспечить своевременный ремонт линий. Также специалисты филиала «Чувашэнерго» заменили 95 м грозотроса. Затраты на ремонт составили около 2,5 млн рублей.

Мероприятия обеспечат качественное электроснабжение жителей в 56 населенных пунктах Моргаушского района республики, а также ряда социально значимых объектов: центральной районной больницы, районной станции по борьбе с болезнями животных и др.

Выполнение ремонтной программы идет строго по графику и с соблюдением всех необходимых санитарных правил. Всего на сегодняшний день в филиале «Чувашэнерго» проведен ремонт 45 подстанций 110/35 кВ, 532 трансформаторных подстанций, 618 км воздушных линий электропередачи всех классов напряжения. Энергетики планируют заменить свыше 10,5 тыс. изоляторов и 2,4 тыс. опор на воздушных линиях. Произведена расчистка трасс линий электропередачи всех классов напряжения от древесно-кустарниковых растительности общей площадью свыше 525 га.