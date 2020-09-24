Движение в сторону «зеленой» энергетики не должно оказывать давления на энергетическую отрасль, нужно принимать взвешенные решения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в рамах выступления на 11−й Межминистерской встрече по чистой энергии.

«Движение в сторону „зеленой“ энергетики не должно приобретать характер давления на энергетическую отрасль. Необходимо принятие взвешенных и поступательных решений. Мы должны помнить, что ископаемые источники энергии также могут быть экологически нейтральными с учетом развития и применения современных технологий по улавливанию и утилизации вредных выбросов, необходимо всем вместе обеспечивать энергетическую безопасность всех людей, проживающих на планете», — сказал Новак.

Министр отметил, сообщает ПРАЙМ, что в России присутствуют практически все виды производства энергии. Доля газа составляет порядка 46%, атомной энергии — около 19%, угля и гидроэнергетики — по 18%.

Также, по его словам, Россия активно занимается темой водородной энергетики, развивает собственные технологии на всей цепочке поставок водорода, изучает возможность применения современных технологий для его производства.

«Россия ведет активную работу по использованию новых источников энергии, в частности, по развитию ВИЭ и водородной энергетики, в том числе в сотрудничестве с зарубежными партнерами», — добавил Новак.

Источник: BigpowerNews.