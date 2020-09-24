Резолюция VI Всероссийского форума "Энергоэффективная Россия"

4-6 сентября 2020 года состоялся VI Всероссийский форум «Энергоэффективная Россия».

По итогам форума принята резолюция, она разослана в федеральные органы исполнительной власти.

Организаторами VI Всероссийского форума «Энергоэффективная Россия» выступили Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ) при участии Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) и РОО «Общественный совет по развитию саморегулирования». Официальную поддержку мероприятия осуществляли Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Совет Федераций Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство энергетики Московской области.

В работе Форума приняли участие представители Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России, АНО «Национальное агентство развития квалификаций», Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов, Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза», Комитета государственного строительного надзора города Москвы, РОО «Общественный совет по развитию саморегулирования», Международной ассоциации фондов жилищного строительства и ипотечного кредитования, Российской Ассоциации малой энергетики; представители профессиональных сообществ: НОЭ, НОПРИЗ, АС «АВОК Северо-запад»; ведущие производители энергоэффективной продукции, топ-менеджеры и эксперты крупных инвестиционных, строительных, энергоснабжающих, энергосервисных, энергоаудиторских компаний, научных организаций, банков, консалтинговых фирм из различных регионов России.

В рамках деловой программы Форума было проведено 3 панельных дискуссии, конференция НОПРИЗ для специалистов саморегулируемых организаций изыскателей и проектировщиков.

По итогам VI Всероссийского Форума «Энергоэффективная Россия» подготовлена Резолюция, решения которой направлены на совершенствование законодательного и нормативно-технического регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Резолюция доступна в файле по ссылке.

Источник: EnergiaVita .