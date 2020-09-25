Глава Мордовии Владимир Волков посетил предприятие "Сарансккабель-Оптика", где на новых площадках реализуется инвестиционный проект по производству трубок из алюминиевого сплава и симметричных кабелей связи нового поколения, сообщает пресс-служба главы региона.

Компания "Сарансккабель-Оптика" является частью холдинга "Оптикэнерго" - одного из лидеров промышленного производства Мордовии.

"Посещать эти предприятия всегда приятно, потому что знаю, здесь увижу лучшее производство c новыми высокооплачиваемыми рабочими местами. Руководство холдинга нацелено на выпуск конкурентоспособной экспортной высокотехнологичной продукции с использованием новейших мировых технологий", - цитирует пресс-служба слова Волкова.

Глава Мордовии отметил, что "Оптикэнерго" при трудоустройстве на свои площадки отдает приоритет высококвалифицированным кадрам – выпускникам вузов, которые составляют 64% от общего числа сотрудников.

"Кроме того, совместно с Электромеханическим колледжем здесь реализуют программу дуального обучения. Все это позволяет предприятию оставаться привлекательным для молодых специалистов и подстегивает их стремление получать качественное высшее образование для того, чтобы затем здесь трудоустроиться", - подчеркнул руководитель республики.

Он напомнил, что в 2018 году был построен производственный корпус площадью более 5 тысяч квадратных метров, а в 2019 введен в эксплуатацию новый цех, оснащенный самым высокотехнологичным оборудованием. Общий объем инвестиций составил более 600 миллионов рублей собственных средств предприятия.

"Введение в строй нового цеха позволило наладить первое в России и на 100% импортозамещающее производство сварных плоскоовальных трубок из многослойного алюминия, которые являются комплектующими в радиаторах всех типов и теплообменниках. Кроме того, здесь изготовляют круглые (а также микроканальные) экструзионные тонкостенные трубки из алюминия и сплавов для испарителей, радиаторов, конвекторов, кондиционеров, а также для производства автокомпонентов", - говорится в сообщении.

На предприятии также налажен выпуск симметричных кабелей для цифровых систем передачи данных, в том числе специального назначения в оболочке из негорючего материала, которая позволяет прокладывать кабели в помещениях с большим скоплением людей и по объектам с повышенными требованиями правил пожарной безопасности. Кроме того, здесь производят волоконно-оптические кабели для магистральных и внутризоновых сетей связи, необходимых для реализации программы развития цифровой экономики страны.

"Реализация проекта в 2019 году позволила увеличить объемы производства предприятия на 11%, за 8 месяцев 2020 года – на 23%. Также благодаря открытию нового цеха в 2019 году здесь были созданы новые рабочие места. Численность сотрудников "Сарансккабель-Оптика" выросла на 57 человек. В декабре 2020 года предприятие планирует запустить вторую производственную линию, которая позволит увеличить объемы выпуска симметричных кабелей", - отмечается в сообщении.

Фото: mordoviatv.ru