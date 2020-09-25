Министры энергетики стран G20 проведут встречу 27-28 сентября под председательством Саудовской Аравии, на которой обсудят укрепление сотрудничества для стабильности и безопасности рынка энергоносителей, говорится в сообщении организатора мероприятия.

Кроме того, в рамках встречи планируется обсудить развитие устойчивых энергетических систем на фоне сокращения и переработки выбросов углерода. Темой заседания также станет всеобщий доступ к энергоресурсам.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе российского Минэнерго, глава министерства Александр Новак планирует принять участие во встрече. Заседание пройдет в онлайн формате.

Фото: Министерская встрече государств G20, 2019,