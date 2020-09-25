Многофункциональный технопарк в Братеево

Строительство многофункционального технопарка запланировано в районе Братеево. Участок под размещение объекта будет выставлен на торги. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Ранее Правительство Москвы одобрило внесение изменений в правила землепользования и застройки г. Москвы для участка, расположенного на юге столицы. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый многофункциональный технопарк будет построен по адресу: проектируемый проезд 5431, ул. Братеевская, напротив вл. 18, корп. 5, на участке площадью 1,35 га.

Технопарки ориентированы в основном на разработку и внедрение новых технологий и выпуск высокотехнологичной продукции. По итогам реализации проекта будет создано около 500 новых рабочих мест.

«Создание комфортных условий для развития и успешной деятельности малых и средних предприятий в научно-технической, инновационной и производственной сфере является основной функцией технопарков. Общая площадь технопарка в Братеево составит 50 375 кв. метров. Для удобства сотрудников и посетителей предполагается размещение многоуровневого паркинга», – рассказала Юлиана Княжевская.

Создание технопарков благотворно влияет на социально-экономическое развитие, так как при этом увеличиваются рабочие места и появляются малые и средние предприятия.​

