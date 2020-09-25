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Надежный свет - в окнах 200 тысяч жителей КЧР

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» за 8 месяцев выполнили капитальный ремонт 21,6 км высоковольтных линий электропередачи 35-110 кВ (ВЛ) и провели техническое обслуживание свыше тысячи километров ВЛ. 

Проведенные мероприятия позволят обеспечить бесперебойное энергоснабжение ряда населенных пунктов Ногайского, Адыге-Хабльского, Прикубанского, Зеленчукского, Карачаевского и Хабезского районов республики, где проживает около 200 тысяч человек. 

С начала года на высоковольтных линиях электропередачи энергетики обновили более 500 изоляторов, выполнили расчистку просеки от древесно-кустарниковой растительности на площади почти 60 га и установили около 400 птицезащитных устройств. 

В ходе ремонтных работ энергетики также выполнили выправку опор там, где это необходимо, заменили износившиеся детали и устранили дефекты фундаментов и железобетонных приставок опор.

Все работы проведены хозспособом силами специалистов службы технической эксплуатации и организации ремонтов филиала, что позволило сэкономить значительные средства.

Ремонт и техобслуживание высоковольтных линий электропередачи будет способствовать повышению надежности и качества электроснабжения населенных пунктов Карачаево-Черкесии в период прохождения сезона максимальной нагрузки на сети.

Напомним, в целом инвестиции компании на проведение ремонтной программы в зоне деятельности филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» в текущем году превышают 163 млн рублей.

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Компания: Россети Северный Кавказ

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