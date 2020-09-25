Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» - компания «Неорос» - инвестирует около 260 млн руб. в производство оптического оборудования, сообщили в пресс-службе технополиса.

«Компания «Неорос», открывшая в декабре 2019 года производство на площадке в Печатниках, получила статус резидента ОЭЗ «Технополис «Москва». До конца 2020 года общий объем инвестиций компании в развитие производства оптических компонентов составит порядка 260 млн руб.», - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

По его словам, спрос на решения, позволяющие увеличить скорость и обеспечить надежность передачи данных, постоянно растет. Сейчас мощности предприятия позволяют выпускать до 15 тыс. сплиттеров и трансиверов в год. Статус резидента ОЭЗ и наличие всех имеющихся преференций даст предприятию возможность увеличить мощность более чем в 10 раз, до 180 тыс. оптических компонентов в год. Компания уже инвестировала в производство около 150 млн руб. и до конца года планирует вложить еще порядка 110 млн руб., а также создать 70 новых рабочих мест.

Уточняется, что предприятие специализируется на производстве оптического оборудования для операторов связи и дата-центров. Готовая продукция будет использоваться в специальной и военной технике, измерительном оборудовании и телекоммуникационных сетях операторов связи.

В пресс-службе отметили, что статус резидента освобождает предприятия от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, а также дает доступ к сниженной ставке налога на прибыль и беспошлинному импорту. В целом, резидент может ежегодно экономить до 47% на налогах и других обязательных платежах.