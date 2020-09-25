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25 сентября 2020, 13:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ТЕХНОПОЛИС МОСКВА
Отрасль: Кабельная промышленность Электротехника Телекоммуникация (связь)
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» - компания «Неорос» - инвестирует около 260 млн руб. в производство оптического оборудования, сообщили в пресс-службе технополиса.
«Компания «Неорос», открывшая в декабре 2019 года производство на площадке в Печатниках, получила статус резидента ОЭЗ «Технополис «Москва». До конца 2020 года общий объем инвестиций компании в развитие производства оптических компонентов составит порядка 260 млн руб.», - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.
По его словам, спрос на решения, позволяющие увеличить скорость и обеспечить надежность передачи данных, постоянно растет. Сейчас мощности предприятия позволяют выпускать до 15 тыс. сплиттеров и трансиверов в год. Статус резидента ОЭЗ и наличие всех имеющихся преференций даст предприятию возможность увеличить мощность более чем в 10 раз, до 180 тыс. оптических компонентов в год. Компания уже инвестировала в производство около 150 млн руб. и до конца года планирует вложить еще порядка 110 млн руб., а также создать 70 новых рабочих мест.
Уточняется, что предприятие специализируется на производстве оптического оборудования для операторов связи и дата-центров. Готовая продукция будет использоваться в специальной и военной технике, измерительном оборудовании и телекоммуникационных сетях операторов связи.
В пресс-службе отметили, что статус резидента освобождает предприятия от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, а также дает доступ к сниженной ставке налога на прибыль и беспошлинному импорту. В целом, резидент может ежегодно экономить до 47% на налогах и других обязательных платежах.
«На территории ОЭЗ «Технополис Москва» компания производит современные оптические трансиверы, которые могут использоваться в крупнейших коммерческих, корпоративных и государственных дата-центрах. Их скорость передачи данных достигает 100 Гбит/с на расстоянии 10 км. Свою продукцию новый резидент планирует реализовывать через крупные существующие дата-центры и операторов связи, а также через дистрибьюторов или ИТ-интеграторов», - приводятся в сообщении слова генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева.
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