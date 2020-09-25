Системный интегратор и поставщик комплексных решений в области горнорудной и металлургической промышленности холдинг «РТ-Инжиниринг», созданный при участии Госкорпорации Ростех, и Группа компаний «Цифра», один из ведущих разработчиков цифровых систем для промышленного сектора, подписали соглашение о разработке комплексной цифровой платформы «Интеллектуальный карьер».

Соглашение о стратегическом партнерстве, подписанное в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России – 2020», предусматривает создание современных инструментов для комплексной цифровизации горнодобывающего производства. Стороны договорились до конца года создать рабочую группу из числа профильных специалистов и экспертов в области информационных технологий для разработки концепции проекта и обсуждения технологических вопросов создания продукта. От «РТ-Инжиниринг» ответственным за разработку будет институт ВИОГЕМ, имеющий 25-летний опыт разработки и внедрения компьютерных технологий в области автоматизации и оптимизации задач горного производства, а также являющийся разработчиком горно-геологической системы «ГЕОМИКС». Группа компаний «Цифра» будет представлена дочерней структурой «ВИСТ» – разработчиком первых в России беспилотных самосвалов, а также системы диспетчеризации горных работ «Карьер», широко используемой крупнейшими горнодобывающими компаниями страны.

Проект «Интеллектуальный карьер» – это современная и многофункциональная платформа, позволяющая собрать в единой базе информацию, полученную в процессе отработки месторождений любых типов, а также организовать мониторинг и управление технологическими процессами, повышающими эффективность производства. Объединение опыта, экспертизы и возможностей ведущих цифровых компаний в горнодобывающей отрасли позволит создать эффективный инструмент для планирования горного производства, оптимизации работы горнотранспортного оборудования, минимизации времени на получение информации и повышения безопасности горных работ.

«С каждым годом цифровые технологии все активнее внедряются в горнорудной промышленности для решения производственных задач на всех этапах, начиная с геологоразведки и заканчивая оперативным планированием. За этим процессом будущее. В новом продукте мы соединим лучшие отечественные цифровые технологии в этой области – ГГИС «ГЕОМИКС» и разработки компании «ВИСТ». «Интеллектуальный карьер» задуман как максимально эффективный инструмент для решения полного спектра задач горнодобывающего бизнеса. Его появление ускорит переход отрасли на цифровые технологии», – отметил председатель совета директоров «РТ-Инжиниринг» Михаил Ульянов.