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"Россети ФСК ЕЭС" модернизировала крупный объект Костромской энергосистемы

Россети ФСК ЕЭС модернизировала крупный объект Костромской энергосистемы

25 сентября 2020, 11:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила работы по модернизации подстанции 220 кВ «Мантурово» – главного питающего центра западной части Костромской области. Введен в работу новый автотрансформатор мощностью 125 МВА взамен устаревшего агрегата и модернизирована ячейка открытого распределительного устройства 110 кВ.  Инвестиции в проект составили 235 млн рублей.

Новое силовое оборудование произведено в России. Обладает высоким ресурсом эксплуатационной надежности, управляется с рабочего места дежурного диспетчера, не требует постоянного обслуживания. Срок службы составляет не менее 30 лет. 

Мощность подстанции 220 кВ «Мантурово» составляет 221 МВА. От ее бесперебойной работы зависит надежность электроснабжения потребителей Мантуровского, Шарьинского, Кологривского, Межевского и Нейского районов Костромской области, где проживает более 80 тыс. человек, а также таких промышленных предприятий как фанерный комбинат компании «Свеза» и завод медицинских препаратов «Ингакамф».

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