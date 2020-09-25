Кузбасский филиал компании «Россети Сибирь» завершает технические работы по реализации строительства отпайки от высоковольтной линии 35 киловольт Уропская – Беловский водопровод на подстанцию Пермяковская. Обогатительную фабрику шахты Беловская энергетики планируют подключить к новой сети уже этой осенью.

Строительство нового электросетевого комплекса осуществлялась в рамках договора технологического присоединения. Активная фаза работ заняла около двух месяцев. Горно-таежная и болотистая местность, неоднородность грунта и масштабная вырубка просеки – несмотря на все эти сложности энергетики полностью укладываются в сроки, и работы планируют завершить к концу октября.

В процессе строительства новой линии электропередачи, общей протяженностью 26 километров специалисты электросетевой компании установили 138 промежуточных облегченных опор, а также 33 анкерно-угловые опоры с применением высокопрочного провода СИП 35 кВ. Завершающей стадией станет установка на опоры вакуумного реклоузера напряжением 35 киловольт (кВ). Реклоузер не только защищает линию, но и действует как интеллектуальный прибор – в случае аварии пытается восстановить электроснабжение, а диспетчер сразу получает сигнал о неполадках. Таким образом, применение реклоузеров позволяет существенно расширить возможности оперативного управления, что весьма важно именно для угольного предприятия.